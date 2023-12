¡Candente! La batalla por el Eclipse 2023 entre estos tres grandes entrenadores de purasangres en Estados Unidos

Entre los tres han ganado nueve premios Eclipse como entrenadores del año. Uno de ellos seguramente sumará otro cuando los premios 2023 se entreguen el próximo mes en Florida.

Escoger entre Chad Brown, Brad Cox y Bill Mott se perfila como uno de los mayores desafíos para los aproximadamente 250 votantes de medios e industria de las carreras que decidirán los ganadores. El entrenador del año podría ser la más polémica de las 17 categorías de Eclipse.

Estos son los argumentos a favor y en contra de los probables finalistas:

Chad Brown

A Favor: Brown, entrenador 4 veces campeón de 2016 a 2019, 39 ganadores de clásicos este año, ocho más que cualquier otro entrenador. Sus 12 victorias Grado 1 son la mayor cantidad empatado con Cox, y las ganó con 10 caballos. Dos de ellos fueron ganadores de la Copa Breeders Goodnight Olive en Filly & Mare Sprint y Hard to Justify en Juvenile Fillies Turf. Goodnight Olive, quien también ganó Madison (G1) y Bed o’ Roses (G2) y tiene grandes posibilidades de repetir como campeona velocista femenina. Brown también está entre los seis primeros este año con 204 victorias, $25,488,331 en ganancias y $13,333,416 en dinero de apuestas graduadas.

En Contra: Justo o no, la reputación de Brown como un titán sólo en césped es un arma de doble filo. Nueve de sus 12 victorias Grado 1 fueron en grama y tres de ellas fueron con potrancas y yeguas que no competían contra muchas rivales de otras cuadras. No pudo repetir en el Preakness cuando Blazing Sevens, terminó una cabeza detrás de National Treasure. Brown no tuvo titulares en el Derby de Kentucky ni en el Travers (G1), dos carreras que nunca ganó.

Brad Cox

A Favor: Busca su tercer Premio Eclipse en cuatro años, Cox lidera a todos los entrenadores con $30,242,959 en ganancias y 65 victorias en carreras clasificadas. Sus 12 victorias Grado 1, que están empatadas con Brown en el liderato de 2023, provinieron de 10 ejemplares. Entre ellos Idiomatic, que obtuvo De 9: 8-1-0 con triunfo en la Breeders’ Cup Distaff, probable campeona femenina de arena en las maduras. También por sus victorias en el Personal Ensign (G1) y Spinster (G1), Idiomatic es probable finalista para caballo del año.

En contra: Fue un gran logro llevar siete caballos a la Breeders' Cup, pero Cox se fue de Santa Anita solo con la victoria de Idiomatic. Algunas de sus victorias de alto nivel, como la de Angel of Empire en el Arkansas Derby, West Will Power en el Stephen Foster y Saudi Crown en el Pensilvania Derby, no fueron contra rivales de jerarquía. Angel of Empire también fue un favorito derrotado en el Derby de Kentucky.

Bill Mott

A Favor: Incluido en el Salón de la Fama en 1998, Mott ganó el más reciente de sus 3 campeonatos hace 12 años. Así como influyó Cigar en los premios de 1995 y 1996, Mott, de 70 años, puede encontrar en Cody's Wish, la razón de su cuarto premio Eclipse. Sin embargo, no se trata solo del caballo que, con su última inspiración Cody Dorman, fue la historia del año. Mott ganó tres carreras de la Breeders' Cup el mes pasado con repeticiones de Cody's Wish en Dirt Mile y el actual campeón de la división Elite Power en Sprint. También obtuvo un triunfo en Juvenile Fillies con la invicta Just F Y I. Los tres ejemplares están en línea para ser ganadores del Premio Eclipse, con Cody's Wish como un favorito sentimental para caballo del año.

En Contra: Aparte de sus triunfos en la Breeders' Cup, Mott no está estadísticamente a la altura de Brown y Cox. Ocupa el quinto lugar en victorias en niveles de grado con 24 y ganancias con $17,215,407, y sus victorias solo alcanzan el puesto 26 en los EE. UU. y Canadá. Las 10 victorias de Mott Grado 1 se han logrado entre sólo cinco caballos. Uno de ellos con Art Collector en un Pegasus World Cup Invitational que fue hace 11 meses. Nos guste o no, eso puede no funcionar con los votantes que tienen un sesgo de actualidad.

En enero de 2024 se conocerán primero los candidatos y luego los ganadores del prestigioso Eclipse Award 2023. ¿Cuál es su favorito?