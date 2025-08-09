Muere promesa del boxeo japonés de forma sorpresiva a los 28 años (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El boxeo japonés vive días de luto tras la confirmación de la muerte de Hiromasa Urakawa, púgil de 28 años que falleció a causa de las graves lesiones sufridas en su último combate. El trágico episodio tuvo lugar el pasado 2 de agosto en el legendario Korakuen Hall de Tokio, durante una velada que quedará marcada como una de las más oscuras en la historia reciente del deporte.

Hiromasa Urakawa: una promesa apagada en el ring

Urakawa, nacido el 7 de marzo de 1997, llegaba a la pelea con un respetable récord profesional de 10 victorias, 7 de ellas por nocaut, y 4 derrotas. Se enfrentó a Yoji Saito en un combate pactado a ocho asaltos. La pelea fue intensa, con intercambios constantes y un alto ritmo, pero en el octavo episodio el castigo acumulado se hizo evidente.

Tras recibir una combinación en los últimos compases, Urakawa fue derrotado por nocaut técnico. Aunque logró salir del ring por su cuenta, poco después se desvaneció en el vestuario. Los médicos determinaron que había sufrido un hematoma cerebral y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se le practicó una cirugía para intentar reducir la presión intracraneal.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, Urakawa no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado días después. La Organización Mundial de Boxeo (WBO) y diversas figuras del pugilismo expresaron sus condolencias, resaltando no solo su talento, sino también su espíritu competitivo y el respeto que inspiraba dentro y fuera del ring.

Un segundo golpe para el boxeo japonés

Como si la tragedia de Urakawa no fuera suficiente, la misma cartelera del 2 de agosto ya había dejado otra víctima: Shigetoshi Kotari, también de 28 años. Kotari disputó el título superpluma de la OPBF contra Yamato Hata, combate que terminó en empate tras 12 asaltos. Sin embargo, minutos después del fallo, Kotari colapsó y fue hospitalizado con un hematoma subdural.

El boxeador fue operado, pero falleció seis días después, convirtiendo la velada en una doble tragedia que ha conmocionado al país y a la comunidad internacional.