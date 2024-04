El mejor jinete del mundo llega último en la Dubai Sheema Classic (G1) y luego declara esto

Aidan O'Brien, entrenador del campeón Auguste Rodin (Deep Impact) parece tener la intención de poner fin a la polémica con Auguste Rodin después de que el ganador del Derby de Irlanda el año pasado no pudiera vencer a un solo rival local en su regreso al Longines Dubai Sheema Classic, en Meydan. El hijo de Deep Impact fue visto antes al ganar la Breeders' Cup Turf en Santa Anita Park para culminar una campaña de tres años que contó con momentos de brillo en el Irish Derby y el Irish Champion Stakes.

Sin embargo, la temporada pasada fue dos veces un favorito derrotado, primero en las 2.000 Guineas y luego cuando quedó atrás en una carrera de alta calidad en el King George de Ascot en julio. En su regreso de Meydan se presentó con muy bajo perfil, ya que nunca estuvo cerca del ritmo de la carrera con un piloto conceptuado por la IFHA como el mejor del mundo, Ryan Moore y se desvaneció en la recta para terminar último entre los 12 ejemplares, derrotado a casi 22 cuerpos del ganador Rebel's Romance.

O'Brien dijo: "En realidad, no fue un solo evento. La carrera se desarrolló en mitades, así que realmente queremos poner una línea a lo largo de la carrera". Ryan Moore simplemente declara: "El ejemplar no estaba contento donde se encontraba ni nada por el estilo. Simplemente nunca se empleó en absoluto, así que fue un poco sin importancia para él. Fue uno de esos eventos en los que simplemente no sucedió que quisiera correr".

No hubo indicios de lo que podría suceder a continuación para Auguste Rodin, quien largó en el Dubai Sheema Classic como gran favorito. Su única opción próxima en esta etapa es la Copa de Oro Tattersalls en Curragh el próximo 26 de mayo. Este mes, el entrenador sugirió que el ejemplar de cuatro años podría correr sobre arena esta temporada, dado que las conexiones quedaron impresionadas con la forma en que manejó la superficie cuando trabajó en Santa Anita Park el año pasado.

Su derrota fue un final decepcionante para una noche que había comenzado bien para el equipo de Ballydoyle cuando Tower of London ganó con gran atropellada los 3200 metros de la Dubai Gold Cup sobre la grama de Meydan, de manera sorprendente y también bajo el mando de Ryan Moore.