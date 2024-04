Mira quien introduce demanda para que Bob Baffert pueda inscribir al Kentucky Derby

Una demanda presentada este miércoles 3 de abril de 2024, podría hacer posible que el entrenador Bob Baffert tenga un ejemplar en el Kentucky Derby este año. Informa John Cherwa en Los Angeles Times, que el propietario de caballos, Amr Zedan, del Zedan Racing Stables, está solicitando a un tribunal del condado de Jefferson, Kentucky, que permita que sus caballos y otros entrenados por Baffert corran en la gran carrera de Churchill Downs.



A diferencia de otras demandas que involucran a Baffert y Churchill Downs, esta no se trata del caballo Medina Spirit, un potro de Zedan que fue descalificado del Kentucky Derby de 2021 después de una infracción de medicación. Eso llevó a una suspensión de dos años para Baffert por parte de Churchill Downs Inc. (CDI).

Posteriormente, CDI añadió al menos otro año a la suspensión, citando la falta de arrepentimiento del entrenador. Las impugnaciones de Baffert sobre su suspensión y descalificación no tuvieron éxito. En la última demanda, que no involucra a Baffert, Zedan afirma que pagó más de $10 millones para comprar seis caballos en 2022 con la esperanza de ganar el Derby de Kentucky de 2024 y más de $4 millones para que Baffert los entrenara con el entendimiento de que la suspensión del entrenador se habría completado para entonces.

Zedan afirma en la demanda que la suspensión de Baffert no se basa en ningún derecho contractual o consuetudinario, que además desafía la autoridad federal de la Autoridad de Seguridad e Integridad de las Carreras de Caballos (HISA) y también amenaza con socavar el valor preeminente del Kentucky Derby.

Zedan está representado por John Quinn, un poderoso abogado de Los Ángeles que ha representado a LIV Golf, con sede en Arabia Saudita, en su lucha legal con el PGA Tour. Los caballos de Zedan incluyen a Muth, cuya victoria en el Arkansas Derby Grado 1 el sábado le habría asegurado un lugar en la puerta de salida de Churchill Downs, y Maymun, ejemplas que participará en el Santa Anita Derby (G1), que también tiene puntos para el Kentucky Derby acumulados.

Zedan Racing publica en su Página Web el siguiente comunicado titulado Zrv V. Churchill Downs:

"Zedan Racing Stables Inc. busca una orden judicial temporal en el tribunal de circuito de Kentucky que pondría fin a la prohibición ilegal iniciada por Churchill Downs Inc. que impide que cualquier caballo entrenado por el legendario Bob Baffert corra en el Kentucky Derby. La demanda se presentó después de que Muth, el caballo de Zedan Racing Stables, entrenado por Baffert y uno de los mejores potros del país, ganara el Arkansas Derby, normalmente un clasificatorio automático para el Derby de Kentucky. La denuncia afirma que la extensión indefinida de la prohibición impuesta por Churchill Downs sobre los caballos entrenados por Baffert no tiene base de hecho ni de derecho, y no puede resistir el escrutinio público".

Una audiencia sobre el caso está programada para el lunes, según el sitio web del sistema judicial de Kentucky. El Zedan Racing Stables, propiedad de Amr Zedan es ganador de 33 carreras y dos más en asociaciones del Stud y mas de 8 Millones de Dólares en premios acumulados en Estados Unidos y en el año 2023 ocupó el puesto 23 por ganancias entre los propietarios de purasangres a nivel nacional.

Con información de horseracingnation