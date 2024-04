Suspenden a jockey tres veces campeón por esta razón

Tres veces campeón de Europa y múltiple ganador de Stakes en ese continente, el jockey Oisin Murphy ha sido supendido por seis reuniones por uso excesivo del foete en Inglaterra. Murphy se lamenta por la suspensión y este martes 2 de abril emite sus opiniones en la red social Twitter, donde señala:

"Recibí una suspensión de 6 días por 1 strike de más en Vaguely Royal el Viernes Santo cuando terminé quinto en el maratón.@NewcastleRaces Este fue un verdadero error y no usé mi látigo a propósito más de lo permitido. Como la carrera tenía premio total de £150.000, mi suspensión debería haber sido de 8 días, pero al no tener infracción del látigo en más de 200 carreras, se redujo en 2 días. Me perderé el 12,13,15,16,17,18 de abril. Toda la reunión de Craven @NewmarketRace. Me esforzaré por no infringir estas reglas del látigo, ya que las sanciones son costosas."

Oisin Murphy, quien se perdió gran parte de marzo por suspensión, no estará en acción durante la reunión de Craven en Newmarket este mes después de recibir una suspensión de seis días.

Murphy, pasó gran parte del mes pasado al margen después de cuatro suspensiones separadas y su carrera con Vaguely Royal en en Newcastle el viernes fue una infracción. Montando para el propietario y criador Bjorn Nielsen y los entrenadores John y Thady Gosden, Murphy terminó cinco cuerpos y medio detrás del ganador en quinto lugar y reveló en X que había usado su látigo demasiadas veces con el castrado, quien ganó para sus conexiones £4,530.



El partido de tres días de Craven de Newmarket, que comienza el 16 de abril, se considera el punto en el que la temporada de British Flat sube un nivel. Además del Craven, respaldado por bet365, una prueba para las Qipco 2.000 Guineas, que Murphy ganó de manera memorable durante Covid en Kameko en 2020, presenta el Lanwades Stud Nell Gwyn Stakes, que puede ser un indicador de las Qipco 1.000 Guineas.

El joven de 28 años, que capturó esa carrera el año pasado con Mawj entrenada por Saeed bin Suroor, también se perderá el Earl of Sefton Stakes de la reunión de Craven y el Connaught Access Flooring Abernant Stakes. Su prohibición, sin embargo, no afectará su participación en algunas de las pruebas del Clásico de Francia. El domingo, en el Prix de la Force de Longchamp, se encontrará con su compañero Sunway, con quien ganó el Criterium International del Grupo 1 en Saint-Cloud la temporada pasada.