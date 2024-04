Fierceness Gran Favorito en el Morning Line de Churchill Downs

Las tradicionales apuestas futuras del Kentucky Derby & Oaks (Kentucky Derby Future Wager), son una oportunidad para que los fanáticos apuesten temprano en las grandes carreras en caballos que crean que tienen el potencial de ganarse un lugar en la puerta de salida y ganar las carreras del Kentucky Derby & Oaks. Las apuestas Future Wager generalmente ofrecen pagos mayores que apostar al mismo caballo el día de la carrera porque aún no se sabe qué caballos calificarán finalmente para correr en Derby & Oaks.

El grupo final de la Future Wager del Kentucky Derby comunicado por prensa de Churchill Downs, está programado para realizar su recorrido de apuestas de tres días entre jueves y sábado, donde el reciente ganador del Florida Derby (Grado I) de Repole Stable Fierceness fue catalogado como el sólido favorito 7-2 en el campo de 39 caballos individuales más una opción número 40 para "todos los demás" ejemplares de 3 años.

A diferencia de los primeros cinco grupos de Future Wager, el grupo 6 del Kentucky Derby Future Wager cerrará el sábado. aproximadamente a las 4 p.m. ET antes del Wood Memorial (Grado II) de $750,000, Blue Grass (GI) de $1 millón y el Santa Anita Derby (GI) de $750,000. Los puestos de salida del Blue Grass se sorteará el martes por la mañana, mientras que el Wood Memorial y el Santa Anita Derby se sortearán el miércoles.

Aquí se detallan Ejemplar, Entrenador, Padrillo y Dividendo de los 39 ejemplares en orden alfabético para los cuales se ofrecen apuestas a futuro de la Kentucky Derby Future Wager. Se resaltan los 3 primeros candidatos: Fierceness (7/2), Sierra Leone (6/1) y Catching Freedom (8/1)

#1 Be You (Todd Pletcher, Curlin, 90-1);

#2 Catalytic (Saffie Joseph Jr., Catalina Cruiser, 50-1);

#3 Catching Freedom (Brad Cox, Constitution, 8-1);

#4 Common Defense (Kenny McPeek, Karakontie, 80-1);

#5 Deterministic (Christophe Clement, Liam’s Map, 15-1);

#6 Domestic Product (Chad Brown, Practical Joke, 40-1);

#7 Dornoch (Danny Gargan, Good Magic, 12-1);

#8 El Grande O (Linda Rice, Take Charge Indy, 50-1);

#9 Encino (Brad Cox, Nyquist, 50-1);

#10 Endlessly (Michael McCarthy, Oscar Performance, 40-1);

#11 Epic Ride (John Ennis, Blame, 60-1):

#12 Evening News (Mike Pino, Nyqist, 99-1);

#13 Fierceness (Todd Pletcher, City of Light, 7-2)

#14 Forever Young (JPN) (Yoshito Yahagi, Real Steel, 10-1);

#15 Good Money (Chad Brown, Good Magic, 90-1);

#16 Grand Mo the First (Victor Barboza Jr., Uncle Mo, 99-1);

#17 Hades (Joe Orseno, Awesome Slew, 50-1);

#18 Honor Marie (Whit Beckman, Honor Code, 20-1);

#19 Just a Touch (Brad Cox, Justify, 30-1);

#20 Just Steel (Wayne Lukas, Justify, 25-1);

#21 Lat Long (Kenny McPeek, Liam’s Map, 90-1);

#22 Mc Vay (John Shirreffs, Constitution, 99-1);

#23 Merit (Saffie Joseph Jr., Mastery, 99-1);

#24 Mystik Dan (Kenny McPeek, Goldencents, 30-1);

#25 No More Time (Jose D’Angelo, Not This Time, 90-1);

#26 Resilience (Bill Mott, Into Mischief, 99-1);

#27 Seize the Grey (Wayne Lukas, Arrogate, 50-1);

#28 Sierra Leone (Chad Brown, Gun Runner, 6-1);

#29 Society Man (Danny Gargan, Good Magic, 99-1);

#30 Stronghold (Phil D’Amato, Ghostzapper, 60-1);

#31 Tapalo (John Sadler, Tapiture, 90-1);

#32 Tessuto (George Papaprodromou, Munnings, 99-1);

#33 Timberlake (Brad Cox, Into Mischief, 30-1);

#34 T O Password (JPN) (Daisuke Takayanagi, Copano Rickey, 60-1);

#35 Top Conor (Chad Brown, Twirling Candy, 80-1);

#36 Track Phantom (Steve Asmussen, Quality Road, 30-1);

#37 Tuscan Sky (Todd Pletcher, Vino Rosso, 30-1);

#38 Uncle Heavy (Butch Reid, Social Inclusion, 50-1);

#39 West Saratoga (Larry Demeritte, Exaggerator, 60-1); y

#40 “Todos los demás" 3-años” (30-1).