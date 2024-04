Reaparece este viernes la campeona que monta Junior Alvarado en Estados Unidos

Muchos hípicos se quedaron con las ganas de ver la primera actuación como potra de 3 años para la campeona invicta y ganadora del Eclipse Award como mejor dosañera, Just F Y I (Justify) en el Hipódromo de Gulfstream Park el pasado 2 de marzo, cuando la yegua debió ser retirada del Davona Dale Stakes por presentar fiebre pocas horas antes de la carrera.

Just F Y I, entrenada por el campeón y Hall de la Fama Bill Mott, debutó como dosañera en 26 de agosto de 2023 en Saratoga obteniendo victoria en un Maiden Special Weight de $136.500, luego en Aqueduct (Belmont At The Big A) se impone en el Frizette Stakes (G1) de $400.000 y cierra su campaña como dosañera con gran triunfo en la Breeders Cup Juvenile Fillies (G1) en distancia de 1700 metros en Santa Anita Park.

Esta semana la hermosa potra Just F Y I, propiedad de George Krikorian y siempre conducida por el jockey venezolano Junior Alvarado, intentará realizar su primera actuación como tresañera en 2024 en el Central Bank Ashland Stakes (Gr.1) en la novena carrera del viernes, día inaugural del Hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, donde la potra buscará el pase a las Kentucky Oaks, a disputarde el 3 de mayo próximo en Churchill Downs.

Just F Y I acumula a la fecha la cantidad de $1,317,750 en premios obtenidos con sus tres victorias y tratará de mantener su invicto en esta primera actuación de 2024, en el Ashland Stakes, prueba en la que enfrentará a siete potras, incluyendo a Jody´s Pride (American Pharoah), ejemplar que la escoltó en la Breeders Cup Juvenile Fillies y actualmente aparece quinta en el ranking a las Kentucky Oaks, con 65 puntos acumulados.