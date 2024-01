Mira las montas de los dos jockeys europeos que van de Estados Unidos a Dubái este viernes

Dos destacados jockeys europeos que actualmente hacen campaña en USA, emprenderán viaje para estar presentes este viernes en el hipódromo de Meydan, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde participarán en el prestigioso Fashion Friday de Meydan Racecourse, evento donde se une la moda a las carreras de caballos

En la jornada de carreras de Dubái, un irlandés y un italiano, los jockeys Oisin Murphy y Antonio Fresu, respectivamente, estarán compitiendo en varias de las 9 pruebas selectivas que se disputarán en el marco del Fashion Friday.

Oisin Murphy, actualmente radicado en Florida y activo en el Championship Meet de Gulfstream Park y también en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ha ganado 3 carreras en Estados Unidos en las primeras semanas de enero y también presenta varios compromisos de envergadura para el día sábado en Gulfstream Park, en ocasión de las Pegasus World Cup.

Murphy viajará a Dubai para cumplir con montas desde la segunda carrera de Meydan, el Firebreak Stakes (G3), en 1.600 metros sobre arena, donde conducirá al ejemplar francés Fort Payne (Rio de la Plata), entrenado por Nicolas Caullery. En la tercera carrera, en ocasión del Al Fahidi Fort (G2), Murphy será el piloto del irlandés Real World (Dark Angel), pupilo del Stud Godolphin que entrena Saeed Bin Suroor, luego en la quinta competencia Oisin Murphy jineteará al potro inglés Zoulu Chief (Zoustar) en el Blue Point Sprint (G2), En la séptima carrera, Jebel Hatta (G1) estará sobre el lomo de Mawj (Exeed and Excel), la pupila del Godolphin que viene de arribar segunda tras Master of the Sees en la Breeders´Cup Mile, En las UAE 2000 Guineas (G3), octava carrera, Murphy cierra sus compromisos en Meydan con Nezeeh (Profitable) otra entrenada de Saeed Bin Suroor para el Godolphin.

Antonio Fresu, el italiano, por su parte, cumple campaña en California, es ganador este año de once competencias en Santa Anita Park, Abre acciones este viernes en Meydan, Dubai, desde la misma primera competencia, el Al Maktoum Challenge Round 2, para caballos de raza árabe, en 1.900 metros, donde guiará al francés Rajeh, entrenado por Musabbeh Al Mheiri. En la segunda prueba conduce al norteamericano Southern Artist, entrenado por Bhupat Seemar, En la cuarta carrera, Al Shindagha Sprint (G3) en 1.200 metros sobre arena, conduce a Rawy (Frosted) preparado por Musabbeh Al Mheiri. En la quinta, a Fresu le toca conducir al irlandés Ponntos (Power), del establo de Miroslav Nieslanik. Posteriormente en la mejor rentada de la noche, el Al Maktoum Challenge (G1), en 1.900 metros sobre arena, sexta en el orden, Fresu finaliza sus compromisos con el norteamericano Clapton (Brethren), entrenado por Chad Summers.

Será una gran jornada de alto calibre en el hipismo mundial y que usted podrá disfrutar con transmisión en directo, a partir de las 9:30 am., Hora de Venezuela, a través de la pantalla de Meridiano Televisión, los especialistas en deporte.