Uno de los más notables ejemplos de recuperación en el deporte ha sido sin duda el experimentado por el jockey campeón europeo Oisin Murphy entre 2020 y 2023. Murphy fue suspendido en 2022 por los cargos de Infracciones al protocolo Covid en 2020 y dos pruebas fallidas de alcohol en 2021, así como un cargo de conducta indebida para la imagen del deporte. Penalidades que en total significaron 14 meses fuera de las pistas.

Al respecto, luego de extensa exposición ante panel judicial de la BHA, Murphy expresó:

“No pude deshacer las mentiras y el engaño. Ahora que estoy sobrio soy una persona diferente y estoy bastante seguro de que no habría cometido esos errores estando sobrio, pero no puedo retroceder en el tiempo y temo que fueron problemas graves. Afronté el éxito y el fracaso de la misma manera. La bebida fue la roca sobre la que perecí. La gente me había dicho que esto podía pasar, pero no pude evitarlo y caí en la trampa. El día que recibí el trofeo del campeonato no sentí ningún elemento de alegría. Admito todas las infracciones y desearía haberlas abordado mejor”.

Oisin Murphy ha regresado en 2023 acumulando hasta ahora 176 victorias y 17 de ellas de Grado, también dos carreras de Grado 1 en Estados Unidos. El Belmont Oaks Invitational con Aspen Groove el 8 de julio en Belmont Park y el Queen Elizabeth Challenge Cup con Mawj en Keeneland el 14 de octubre. Con la irlandesa Mawj, ejemplar del Godolphin que entrena Saeed Bin Suroor, también fue ganador de las 1.000 guineas este año, el 7 de mayo en Newmarket.

Respecto a su desempeño como jockey en 2023, Murphy declara a buzz:

“Probablemente una montaña rusa sería la mejor manera de describir mi temporada 2023. Tuve un muy buen comienzo en mi regreso. En Royal Ascot tuve seis segundos y me suspendieron por uso del látigo y por montar descuidadamente, me perdí la mayor parte de julio y esto finalmente aplastó mi sueño de otro campeonato.”

Esta semana Oisin Murphy se prepara para iniciar campaña en el Championship Meet de Gulfstream Park, donde aparece con 10 compromisos de monta entre jueves y domingo, su debut en el prestigioso meeting está pautado para este jueves 28 de diciembre a la altura de la novena carrera cuando conducirá a Streamsong, ejemplar entrenado por Christophe Clement en un Maiden Special Weight de $70.000. Entre sus montas también está Marwad, ejemplar entrenado por Nader Moubarak, propiedad del Rachid Racing, que correrá el Ft Lauderdale Stakes (G2), este sábado 30 de diciembre.