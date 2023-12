Conoce los stakes que se disputarán en el Opening Day de Santa Anita Park

La espera ha terminado. Después de Navidad, el hipódromo de Santa Anita Park inicia sus actividades con una cartelera de once carreras. El denominado Opening Day del Classic Meet será este martes 26 de diciembre, entre el cálido sol californiano y la brisa de año nuevo que arropa al sector de Arcadia, lugar donde se encuentra el óvalo de carreras.

El Classic Meet es la temporada más importante de Santa Anita y durante su celebración (26 de diciembre 2023-16 de junio 2024) se escenificarán varias competencias importantes, algunas de ellas puntuables para el Kentucky Derby en el caso de los tresañeros. Como abreboca, este martes hay seis stakes en diferentes condiciones y superficies.

El primero de ellos es el San Gabriel (G2) para todo ejemplar de tres años y más edad en recorrido de 1.800 metros en grama y con una bolsa de 200.000 dólares. Missed the Cut con la monta del boricua Irad Ortiz Jr., buscará imponerse ante Eastern Ocean, Easter, War At Sea, Tio Magico y Astronaut. Luego, en la quinta de la tarde, la American Oaks (G1) en 2.000 metros en grama desde la colina, tiene una nómina de siete potras de tres años: Khinjani, Anisette, Grace Period, Elounda Queen, Sakura Flavor, Be Your Best y Musical Mischief.

Acto siguiente en la sexta de la tarde, será el San Antonio (G2), en 1.700 metros en arena e igual premio de $200.000. Esta prueba marca el estreno en Estados Unidos del caballo argentino Subsanador, que llevará en el sillín a Flavien Prat y de entrenador tiene a John Sadler. Sus rivales son: Stilleto Boy, Salesman, Brickyard Ride, Newgrange y Mixto. El Malibu (G1) es la otra carrera de la tarde en 1.400 metros para potros de tres años, con ocho contrincantes en escena por el premio por repartir de $300.000: Giant Mischief, Fort Bragg, Speed Boat Beach, Sharp Aza Tack, Damon’s Mound, Matanzas Creek, Hejazi y Raise Cain.

Para el turno de la novena carrera, el Santa Anita Mathis Mile Stakes (G2) trae una nómina de siete machos de tres años, en una milla y también 200.000 dólares de premio. Reiquist, Panic Alarm, Calm Sea, Almendares, Ah Jeez, Dandy Man Shines y Watsonville, se enfrentarán en el pasto californiano. Seguidamente, en la décima va el La Brea Stakes (G1) en 1.400 metros para potras de tres años y diez anotadas: Blesssed Touch, Daddysruby, Howl, Big Pond, Royal Spa, Ice Dancing, Fast and Shiny, Bangs, Clearly Unhinged y Satin Doll.