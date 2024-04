Un venezolano y un boricua entre los 3 mejores jockeys aprendices de 2024 en Estados Unidos

El primer año de actividad profesional es siempre un reto para cualquier tipo de labor, en especial si esa labor consiste en pilotear ejemplares purasangres de carrera que se desplazan a más de 60 Kilómetros por hora de velocidad. Mayor satisfacción aún para los noveles profesionales cuando su labor se destaca en esa fase inicial de su carrera.

En la actualidad en Estados Unidos y Canadá, existen tres jinetes en el primer año de su actividad profesional que han destacado por su desempeño, ellos son el venezolano José Gregorio Torrealba, el puertorriqueño Gabriel Maldonado y el norteamericano Joseph Bealmear. Estos tres jóvenes presentan a la fecha un desempeño de resaltar en lo que va del año 2024.

José Gregorio Torrealba inició su actividad profesional en abril del año 2023 en el Hipódromo Thistledown, donde obtuvo su primer triunfo el 25 de abril con el ejemplar Fast as Fast Can B (Can the Man) del trainer Juan Pablo Silva. Torrealba alternó sus compromisos en Belterra Park hasta el més de agosto, cuando decide radicarse en California y empezar campaña el 12 de agosto de 2023 en el Hipódromo de Delmar.

Torrealba culmina el año 2023 con 43 victorias y una producción de $1,603,188 con sus conducidos, mientras que en 2024 ha ganado 21 carreras más para acumular 64 triunfos a pocas semanas de cumplir su primer año de actividad profesional. Torrealba montó en California hasta enero de 2024 cuando cambia a Laurel Park, en Maryland, donde alterna sus compromisos con Parx Racing y Charles Town. Actualmente se sitúa sexto en la estadística de jockeys en Laurel Park.

El boricua Gabriel Maldonado por su parte inicia actividad en Gulfstream Park en el mes de mayo de 2023, y en noviembre de 2023 comienza a montar en Tampa Bay Downs, Florida. Maldonado culmina el año 2023 con 14 victorias y ha ganado 31 en 2024 para acumular 45 en su primer año de actividad hasta el primer trimestre de 2024.

El norteamericano Joseph Bealmear inicia su actividad como jockey aprendiz el 30/11/2023 y obtiene su primer triunfo el 30 de diciembre a bordo de We Miss Arlington (Ghostzapper), ejemplar entrenado por Jamed DiVito. Bealmear ganó 12 carreras en 2024 y actualmente es el aprendiz con mayor producción monetaria, al acumular $1,055,602 producidos en 2024 con sus conducidos.

En lo que resta del año 2024 se dilucidará cuál de estos 3 noveles profesionales puede hacerse acreedor a una nominación para aprendiz del año en los Eclipse Awards de 2024. Un venezolano, un boricua y un norteamericano, lucen como grandes prospectos para destacar en la difícil profesión de conducir puros de carrera.