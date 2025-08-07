¿Cuándo comienzan las principales ligas de fútbol de Europa?

Suscríbete a nuestros canales

Los equipos de las principales ligas de europa están afinando detalles para dar inicio a la temporada 2025-26. Se comenzó a jugar desde el mercado de fichajes, con equipos armándose para lograr sus objetivos. Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia y Portugal se preparan para marca el ritmo competitivo del fútbol.

LaLiga está marca por el Clásico Barcelona-Real Madrid, alguno dominará la temporada. La Premier League se perfila como una de las competiciones más cerradas de los últimos años con: Manchester United, City, Chelsea, Liverpool y Arsenal con opciones de ganar.

La Serie A está marcada por la pugna táctica de cada equipo. En Alemania el Bayern podría volver a dominar. La Ligue 1 ya dio un campeón de Champions y podría repetir la hazaña; mientras que en Portugal el pulso: Benfica-Sporting-Porto dará mucho de que hablar.

¿Cuándo comienzan las principales ligas en Europa en la temporada 2025-26?

Con el calendario internacional en marcha, las pretemporadas en fase final, los fanáticos cuentan los días para el inicio de la temporada 2025-26. Con eso en mente, cada país tiene su inicio programa y estipulado con varias fechas importantes.

Fútbol europeo temporada 2025-26

Liga de Portugal - 8 de agosto

Eredivisie - 8 de agosto

Super Lig - 8 de agosto

Championship de Inglaterra - 8 de agosto

Premier League - 15 de agosto

LaLiga - 15 de agosto

Ligue 1 - 15 de agosto

Bundesliga - 22 de agosto

Serie A - 23 de agosto

¿Cuándo comienza la Saudi Pro League?

La Saudi Pro League es una liga que poco a poco está ganando relevancia en el fútbol actual. Sus fichajes son de alto impacto y están manteniendo una inversión fuerte para construir una estructura de fútbol fuerte y competitiva.

La liga en Arabia Saudita comenzará el próximo 28 de agosto de 2025, una semana más tarde que las grandes ligas de europa. Una competición que cuenta con Cristiano Ronaldo como su máxima figura.