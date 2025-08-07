El Barcelona se planta contra Ter Stegen: ¿Cómo queda ahora la capitanía del equipo culé?

Suscríbete a nuestros canales

El vínculo entre el FC Barcelona y Marc-André ter Stegen atraviesa un momento muy tenso. El portero alemán, referente del vestuario y símbolo de la era post-Messi, ha sido señalado por actitudes que incomodan a la directiva y generan ruido interno. El conflicto ya no se disimula.

Como respuesta directa, el Barca decidió retirarle la capitanía a su portero titular, como medida disciplinaria sin precedentes. Ronald Araújo asume el rol de primer capitán, en un gesto que redefine jerarquías y expone la fractura institucional. El expediente abierto contra Ter Stegen marca un giro en la gestión del vestuario.

Comunicado del club sobre la medida a Marc-André ter Stegen: "La decisión se produce tras un procedimiento disciplinario incoado contra Marc-André ter Stegen. Durante este período, los deberes de primer capitán serán asumidos por el actual vice capitán, Ronald Araújo".

Relación rota entre Ter Stegen – FC Barcelona

Marc-André ter Stegen sufrió una recaída de su lesión lumbar y fue reintervenido quirúrgicamente en julio. El problema, causado por una hernia discal, lo obliga a tres meses de baja. La operación, realizada en Burdeos, marca su segunda cirugía de espalda en menos de dos años.

El portero alemán se negó a firmar el informe médico que el club debía enviar a LaLiga, impidiendo que el Barça liberara masa salarial por lesión prolongada. La directiva lo interpretó como una falta de colaboración institucional y le abrió un expediente disciplinario que derivó en la pérdida de la capitanía.

¿Cuáles son los nuevos capitanes del FC Barcelona para 2025–26?

El FC Barcelona no sentirá un vacío en la capitanía. El brazalete estará en manos de Ronald Araújo, Raphinha, Frenkie De Jong y Pedri; jugadores que han defendido el escudo con entrega y continuidad. La nueva jerarquía refleja compromiso y liderazgo.