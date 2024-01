¿Real hasta qué? Anuel AA es buscado por la justicia puertorriqueña tras demanda millonaria

Una vez más el cantante puertorriqueño Anuel AA suena más que campana de iglesia y en esta oportunidad no es precisamente por su 'tiraera' con Arcángel, sino por tener otros problemas y ahora con la justicia. En el mes de agosto del año 2023, la empresa Buena Vibra Group (BVG), demandó a Emmanuel Gazmey Santiago (su verdadero nombre) por incumplimientos de pagos.

La orden va dirigida al reggaetonero y a su compañía discográfica 'Real Hasta la Muerte' (RHLM), el cual acusa la agencia de no haberle cancelado $1.864.000 después de ofrecerles sus servicios entre los años 2021 y 2022 en las promociones de su disco "Las Leyendas Nunca Mueren". Este tipo de trabajo fueron a través de colaboraciones con el promotor de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Zuffa.

“Además, a BVG también se le deben $10,000 por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su ex esposa, la artista conocida como ‘Yailín la Más Viral’. A BVG también se le debe una cantidad no menor a $200,000, como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados y que no han sido pagados”, se lee en la denuncia.

Entre tanto, alegan que, el intérprete de "Glock glock glock" debe unos $194.000 por las pérdidas que ha tenido la empresa al no poder cubrir económicamente otros proyectos por el hueco que hizo en sus ganancias la asociación con Anuel AA. BVG rechazó la falta de seriedad del artista y su compañía al no recibir los reclamos de cobro que fueron enviados a Florida, Estados Unidos, entre los meses de agosto y septiembre.

La tardanza del puertorriqueño para hacer frente a la situación, provocó que la agencia se dirigiera al tribunal el pasado 26 de diciembre y solicitaran al juez puertorriqueño, Pedro Delgado, una orden para encontrar a los demandados a quienes califican de estar en "rebeldía por fallar en aparecer y defenderse". Esta petición no pasó por debajo de la mesa y el magistrado registró la orden por la secretaría del Tribunal Federal.

¡Amanecerá y veremos!