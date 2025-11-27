Cowboys vs Chiefs: ¿Podrá la mejor defensa de la NFL limitar al explosivo ataque de Dallas?

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la NFL presenta un electrizante duelo interconferencias en el AT&T Stadium de Arlington, donde los Dallas Cowboys reciben a los Kansas City Chiefs. Aunque los Chiefs parten como favoritos en las predicciones, los Cowboys buscarán hacer valer su poder ofensivo en casa.

El poder ofensivo de Dallas en casa

Los Cowboys han mostrado una tendencia a los marcadores altos esta temporada. En 11 partidos, promedian 29.09 puntos anotados y han permitido 28.55.

Su rendimiento en casa es particularmente explosivo: promedian 33 puntos anotados en el AT&T Stadium. Esto sitúa a Dallas en un ritmo de juego alto, con un promedio general de puntos por partido de 57.64. Dallas llega con una reciente victoria ante Philadelphia Eagles (24-21), demostrando que pueden cerrar partidos importantes.

La defensa de élite de Kansas City

Por su parte, los Kansas City Chiefs llegan al encuentro con un récord ligeramente mejor de 6 victorias y 5 derrotas en la temporada. La fortaleza de Kansas City reside en su defensa, la cual ha sido fundamental en sus victorias. El equipo permite un promedio de solo 18.27 puntos por partido en la temporada, una cifra que los coloca entre las élites de la liga.

Sin embargo, las estadísticas en los últimos enfrentamientos directos entre estos dos rivales sugieren que la ofensiva de los Chiefs podría estar limitada:

Producción limitada de KC: Los Chiefs han marcado menos de 28.5 puntos en sus últimos 5 partidos consecutivos contra Dallas Cowboys.

Predicción del Partido

Este duelo enfrenta la potente ofensiva de los Cowboys en casa contra la sólida defensa de los Chiefs. Aunque Kansas City es el favorito, con su victoria cotizándose en -165, la tendencia de bajo puntaje en sus enfrentamientos previos y el elevado promedio ofensivo de Dallas en casa sugieren un duelo más equilibrado de lo que indican las predicciones iniciales.

Apuestas ganadoras de MeridianoBet

Total con OT Menos de 52.5 – cuota: +100

Dallas Cowboys Hándicap (+3.5) – cuota : -110

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González