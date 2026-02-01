El Santiago Bernabéu no perdona y pita al Real Madrid en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu ha dejado de ser un refugio para convertirse en un juzgado. Tras el reciente fracaso en Lisboa ante el Benfica, que certificó la caída del Real Madrid fuera de los ocho mejores de la Champions League, la afición blanca recibió a su equipo con una frialdad cortante y una sonora pitada antes del partido contra Rayo Vallecano.

Lo vivido hoy no fue un arrebato momentáneo, sino la explosión de un hartazgo acumulado que se gesta desde la temporada pasada.

Clima de hostilidad

Desde que el autobús asomó por la Castellana, el ambiente era inusual. No hubo cánticos de apoyo masivos ni el fervor de las grandes noches; en su lugar, reinó un silencio sepulcral interrumpido únicamente por reproches individuales.

Al anunciarse la alineación por megafonía, los nombres de los pesos pesados fueron recibidos con una atronadora pitada, salvándose únicamente los canteranos y los pocos que aún mantienen el crédito por su entrega.

Los motivos de la ruptura

La afición no solo castiga el resultado en Portugal, sino una actitud que consideran impropia del escudo. El Bernabéu perdona el error, pero no la desidia. La sensación de que el equipo "camina" por el campo se ha vuelto una constante.

Jugadores llamados a liderar el proyecto siguen en un estado de forma alarmante, arrastrando las dudas del curso anterior. Además, quedar fuera del "Top 8" y tener que jugar la ronda de play-off es una mancha que el socio no está dispuesto a ignorar.

El mensaje del coliseo blanco es nítido, la tregua se ha terminado. El Real Madrid se enfrenta ahora no solo a sus rivales en el campo, sino a la difícil tarea de recuperar la confianza de una grada que se siente traicionada por la falta de compromiso de sus estrellas.