Marcus Rashford deja pronto su huella en la historia de FC Barcelona (+Dato)

Gracias a su doblete ante el Newcastle United el delantero inglés logró algo inédito

Por Ricardo Rodríguez
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 11:08 am
Marcus Rashford celebra su gol. Foto: Cortesía
Marcus Rashford brilló, el pasado jueves, en su estreno con el FC Barcelona en Liga de Campeones, cuando gracias a su doblete se impusieron 1-2 en su visita a Newcastle.

Sin embargo, esto no solo fue un debut para el recuerdo en competiciones internacionales, sino una forma de hacer historia y ganarse su puesto en la alineación de Hansi Flick.

De hecho, este último factor mencionado jugó un papel importante, puesto que la ausencia de Lamine Yamal por molestias física agregó un ápice de responsabilidad al delantero británico.

Un hecho sin precedentes

Hasta la llegada de Rashford, poco más de 10 jugadores oriundos del Reino Unido habían visto acción con el conjunto culé. Pero, no fue sino hasta el pasado 18 de septiembre, que uno de ellos marcó para el equipo en una jornada de UEFA Champions League.

En ese listado de jugadores que vistieron la camiseta blaugrana, pero no anotaron un gol en esta competición, destacan delanteros como: Jack Greenwell (5 temporadas), Charles Wallace (7 temporadas), Percy Wallace (2 temporadas), Henry Morris (1 temporada).

Cabe destacar que, solo el histórico Gary Lineker, que defendió esta divisa entre 1986 y 1989, había sido el único jugador de origen inglés en convertir un tanto para el Barça en la máxima competición de clubes de Europa.

Sin embargo, en esa época poseía el nombre de Copa de Europa (torneo predecesor directo de la actual Liga de Campeones), por lo que en la era moderna (a partir de 1992), ningún jugador británico lo había logrado hasta Rashford.

 

 

