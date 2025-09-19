UEFA

Marcus Rashford recibe este reconocimiento de la Champions

Rashford se situó por encima de Dusan Vlahovic, Marcus Thuram y  Francisco Trincao en las votaciones

Por Oriana Garcia
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 03:32 pm
Foto cortesía
Marcus Rashford tuvo un debut soñado en la Champions League como jugador del Barça contra el Newcastle (1-2). Su gran actuación lo calificó como el MVP de la primera semana de competición. Rashford marcó  los dos goles determinantes para darle la victoria a los culés en St. James' Park.

Es por eso que los usuarios en la web de la Champions han votado por el inglés como el jugador más destacado de la primera jornada. Ya se había llevado también el MVP del juego. 
 

Rashford el más votado

Rashford se situó por encima de Dusan Vlahovic(Juventus), Marcus Thuram(Inter) y el exazulgrana Francisco Trincao(Sporting CP) en las votaciones. Todos rompieron la red con doble en la primera jornada, sin embargo el reconocimiento fue para el delantero del Barça.

