La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°03

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este viernes 23 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tale Of May (USA) 12 Miss Mireya 11 Naa Dudett (USA) 6 Luna Llena 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Practical Vale (USA) 15 Yarel 9 Queen Greisa 3 Wymoing Girl 1 Paula del Carmen 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Victoria de Oro 9 Waya Waya 6 Lady Soal 4 Elorza Princess 1 Linda Ilusión 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Johanakarina 11 Bellezze 10 Oh Marquesa 4 Monegasca 2 Celestia 2 Hatshepsut 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Inspiración 13 Impetuosa 9 Princesa Lucia 7 Queen Vanemar 2

SEXTA VÁLIDA