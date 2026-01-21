Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°03

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este viernes

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 03:03 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°03
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este viernes 23 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tale Of May (USA)  12
Miss Mireya 11
Naa Dudett (USA) 6
Luna Llena 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Practical Vale (USA) 15
Yarel 9
Queen Greisa 3
Wymoing Girl 1
Paula del Carmen 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Victoria de Oro 9
Waya Waya 6
Lady Soal 4
Elorza Princess 1
Linda Ilusión  1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Johanakarina 11
Bellezze 10
Oh Marquesa 4
Monegasca 2
Celestia 2
Hatshepsut 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Inspiración  13
Impetuosa 9
Princesa Lucia  7
Queen Vanemar 2

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Benicia (ARG) 8
Universal Joy (USA)  7
Queen Alabama 6
Mi Maritza 5
Craigh Na Dun 2
Petareña 2

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras LVBP
Miércoles 21 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo