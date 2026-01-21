Hipismo

¿Están listos para ganar? Samuel Yánez revela la verdad sobre sus ejemplares en La Rinconada

El jockey va con todo el optimismo y las ganas para buscar victoria en las dos reuniones en el óvalo caraqueño

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 01:40 pm
¿Están listos para ganar? Samuel Yánez revela la verdad sobre sus ejemplares en La Rinconada
Aquí observamos al joven aprendiz junto con su agente Rigoberto Palencia. Foto: David Urdaneta.
La jornada de ajuste de este miércoles 21 de enero estuvo efectiva por la preparación de los purasangres y tanto los jinetes como los entrenadores ponen a tono sus estrategias para lo que será las dos jornadas a disputarse este viernes 23 y domingo 25 de enero en el hipódromo La Rinconada.

Uno de los protagonistas para ambas reuniones, es el joven jinete aprendiz y estudiante universitario Samuel Yánez quien estuvo presente en la actividad en la arena caraqueña y aprovechó su descanso para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web a fin de conocer las condiciones físico-atlética de sus tres ejemplares para la tercera y cuarta reunión del primer meeting.

Entrevista en vivo: Samuel Yánez montas R03 en La Rinconada

Samuel, un saludo para ti y estamos agradecido por entrevistarte. Dos compromisos para reunión nocturna número 03 e inicias en la primera del programa con la tresañera Sue Storm del entrenador Aldo Traversa.

-La yegua va a su segunda actuación luego de su debut. Consideramos que va a mejorar en esta competencia y no la dejen por fuera.

Para la jornada del 5y6 nocturno específicamente en la cuarta válida montarás por primera vez a la cuatroañera Celestia y se estrena en la cuadra del entrenador Luis Peraza.

-Esta yegua anda súper bien en cancha y sus briseos han sido excelentes. Consideremos que será una fuerte rival para esta carrera.

Y cierras tus compromisos de este viernes nocturno en la quinta válida con la madura Queen Vanemar que reaparece luego de 47 días sin correr.

-Una yegua que anda excelente. Su ajuste ha sido espectacular y también consideramos que será una fuerte rival.

Compromisos para la R04: La Rinconada

Ahora nos vamos para la jornada dominical número 04 de este primer meeting de la temporada y tendrá un solo compromiso para la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional con el ejemplar Cosmos que regresa a la arena caraqueña luego de 49 días sin correr.

-Un caballo que anda excelente. Hoy, en la mañana lo llevé hasta el aparato y luce espectacular. Consideramos que también será un duro competidor y confiamos en Dios para que todo salga bien.

Miércoles 21 de Enero de 2026
