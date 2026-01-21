Alerta hípica: Conoce a la yegua que da por video y cuidado porque mejora en la monta para ganar en el 5y6 nocturno

Suscríbete a nuestros canales

Con la tercera reunión a la vuelta de la esquina en el hipódromo La Rinconada, la expectativa de la fanaticada hípica por los datos de última hora es palpable. La adrenalina sube a medida que se aproximan las ocho atractivas competencias nocturnas, y tener el mejor "olfato" será crucial para acertar en las jugadas exóticas.

Conscientes de que múltiples factores pueden determinar el éxito o fracaso de un ejemplar, el equipo de Meridiano Web redobla su esfuerzo. Nos mantenemos atentos a cada detalle, con el firme propósito de brindar la información más precisa y oportuna de cara a la reunión número 03 de este viernes 23 de enero.

La sexta carrera, cuarta válida para el popular juego del 5y6 nocturno, será para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadores. Esta competencia contará con una nómina de nueve participantes que buscarán no solo el triunfo, sino también el premio adicional especial de $27.040, en un recorrido pactado a 1.100 metros.

¡Atención, apostador! El reto es grande, y te invitamos a poner tu lupa en Hatshepsut, la alazana de cuatro años que reaparece al óvalo de cpartirá desde el puesto de pista dos.

Esta yegua, entrenada por Aldo Traversa, es una competidora que siempre está en la pelea, pero curiosamente en sus dos actuaciones había fallado en la salida. Una de ellas fue en su última carrera que además de no largar bien por el puesto 9, la yegua comenzó a ubicar posiciones durante todo el recorrido, hasta que en la recta final se mantuvo y fue capaz de llegar tercera a 9 1/4 cuerpos.

En esta ocasión, Hatshepsut va con un handicap de 54 kilos del profesional Hemirxon Medina y un puesto de partida mucho más conveniente y pensamos que esta yegua puede responder sin ningún atenuante.

Finalmente, para aquellos aficionados que buscan el golpe de suerte y los buenos dividendos, esta reunión 03 ofrece un menú de carreras donde el riesgo puede valer oro. No se aferren solo a los favoritos de gacetas; las declaraciones sugieren que el verdadero negocio está en la sorpresa. ¡Atrévanse a incluir esos ejemplares con chance secundario! Recuerden: donde hay riesgo, hay una gran recompensa.