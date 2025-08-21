Servicios

¿Atentado terrorista? Registran fuerte explosión en Colombia (+Detalles)

El incidente ocurrió en horas de la tarde de este jueves cerca de  la Base Aérea Marco Fidel Suárez

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 06:16 pm
¿Atentado terrorista? Registran fuerte explosión en Colombia (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, se registró una fuerte explosión en las adyacencias de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Colombia). El incidente se produjo tras la explosión de un vehículo cargado de explosivos. Los lugareños experimentaron momentos de incertidumbre y zozobra, por la detonación que dejó varios heridos, los cuales fueron trasladados rápidamente a centros de salud, para recibir la atención necesaria.

NOTAS RELACIONADAS

En las redes sociales circulan múltiples audiovisuales, donde se evidencia lo ocurrido: el humo producto de las llamas, las personas desesperadas corriendo en varias direcciones y la llegada de las ambulancias. De inmediato, se activaron las unidades de Policía para acordonar la zona. 

Noticia en desarrollo...

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Red Sox Fórmula 1
Jueves 21 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios