¿Atentado terrorista? Registran fuerte explosión en Colombia (+Detalles)

Este jueves 21 de agosto, se registró una fuerte explosión en las adyacencias de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Colombia). El incidente se produjo tras la explosión de un vehículo cargado de explosivos. Los lugareños experimentaron momentos de incertidumbre y zozobra, por la detonación que dejó varios heridos, los cuales fueron trasladados rápidamente a centros de salud, para recibir la atención necesaria.

En las redes sociales circulan múltiples audiovisuales, donde se evidencia lo ocurrido: el humo producto de las llamas, las personas desesperadas corriendo en varias direcciones y la llegada de las ambulancias. De inmediato, se activaron las unidades de Policía para acordonar la zona.

Noticia en desarrollo...