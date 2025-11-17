Avance en el Congreso: El Senado aprueba proyecto de ley para terminar el cierre del Gobierno

Suscríbete a nuestros canales

El Senado de Estados Unidos ha dado un paso crucial al aprobar un proyecto de ley bipartidista que busca poner fin al cierre del gobierno más prolongado en la historia del país. La medida, que ahora se dirige a la Cámara de Representantes, es un intento de restaurar la normalidad tras más de seis semanas de parálisis gubernamental.

Con una votación de 60 a favor y 40 en contra, el Senado logró avanzar en la legislación que afectó a cientos de miles de empleados federales y a numerosos servicios públicos. Esta iniciativa recibió el apoyo de ocho senadores demócratas que se distanciaran de su bloque, permitiendo así que el proyecto avanzara.

Respaldo presidencial y expectativas

El presidente Donald Trump expresó su apoyo al acuerdo, afirmando que el país pronto volverá a la normalidad. "Vamos a abrir nuestro país muy rápidamente", declaró el mandatario, lo que añade un sentido de urgencia al proceso legislativo.

El Comité Nacional Republicano (RNC) no tardó en culpar al Partido Demócrata por haber prolongado innecesariamente el cierre del gobierno. En un comunicado, Joe Gruters, presidente del RNC, destacó que los republicanos habían luchado desde el principio para minimizar el impacto del cierre en las familias estadounidenses. Gruters calificó la situación como un "fracaso evitable" por parte de los demócratas.

El senador Lindsey Graham también respaldó el acuerdo, señalando que con el apoyo del presidente Trump, es probable que la medida sea aprobada en la Cámara de Representantes. "Es un buen pacto para el país", afirmó Graham, destacando la importancia de la colaboración bipartidista.

Detalles del proyecto de ley

El acuerdo combina tres proyectos de ley de financiación anual para diversas agencias federales y una medida provisional que permitirá mantener operativas al resto de las dependencias gubernamentales hasta el 30 de enero. Entre sus disposiciones, se incluyen la anulación de más de 4,000 despidos que la administración Trump había intentado ejecutar al inicio del cierre y la prohibición de nuevos recortes de personal hasta finales de enero.

A pesar del avance, los demócratas no lograron incluir una de sus principales prioridades: la prórroga de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), cuya expiración a fin de año podría incrementar los costos médicos para millones de familias. Este punto sigue siendo una preocupación significativa para el partido mientras se dirigen a la votación en la Cámara.

Con el visto bueno del Senado, ahora toda la atención se centra en la Cámara de Representantes, donde el republicano Mike Johnson ha convocado a los legisladores para regresar a Washington antes del miércoles y someter el proyecto a votación.