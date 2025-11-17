Trump amenaza con reducir salarios a controladores aéreos durante el cierre del Gobierno

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump ha lanzado una dura advertencia a los controladores aéreos que no se presenten a trabajar durante el actual cierre del gobierno, al que ha calificado de “farsa demócrata”. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que aquellos que falten a sus puestos sufrirán una importante reducción de sueldo.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, AHORA MISMO! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo”, escribió Trump. Además, el mandatario cuestionó la lealtad de los empleados que se ausentaron, sugiriendo que su falta de acción perjudica a Estados Unidos en el contexto de lo que él denomina un “falso ataque demócrata”.

Bonificaciones para los que trabajan

En contraste, Trump prometió una bonificación de $10,000 para aquellos “grandes patriotas” que continúan trabajando durante esta paralización parcial de la administración federal. Esta medida busca incentivar a los controladores aéreos a mantener sus funciones en medio de la crisis.

Trump no solo advirtió sobre las reducciones salariales, sino que también mencionó que los controladores que no se presenten tendrán una “mancha negativa” en su expediente laboral. Además, insinuó que podrían ser reemplazados por “verdaderos patriotas” que estarían dispuestos a trabajar con un nuevo equipo de última generación.

Críticas a la administración Biden

El presidente Trump también aprovechó la oportunidad para criticar la gestión de su predecesor, Joe Biden. Lo acusó de haber “malgastado miles de millones de dólares intentando arreglar chatarra obsoleta”, y aseguró que su administración está en proceso de adquirir “el mejor equipo del mundo”.

Este mensaje llega en un momento crítico, ya que el tráfico aéreo estadounidense ha experimentado recortes significativos debido a la escasez de controladores. Según el Departamento de Transporte, más de 1,600 vuelos fueron cancelados y las demoras superaron las 3,300 este lunes.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que “solo se pondrá peor”, especialmente con el fin de semana de Acción de Gracias a la vista, uno de los períodos más congestionados para los viajes. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha tenido que reducir el tráfico aéreo en hasta un 10% para aliviar la carga sobre las torres de control.

La Asociación Nacional de Controladores Aéreos (NATCA) ha señalado que el personal sigue operando con 3,800 controladores menos de los necesarios. Nick Daniels, presidente de NATCA, destacó que el pasado fin de semana los controladores garantizaron que más de 7.3 millones de pasajeros llegaran a tiempo y pidió al Congreso que acelere los acuerdos de financiación para reabrir el gobierno antes de que la crisis empeore.