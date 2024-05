Esta es la línea y la sorpresa de Johan Aranguren del 5y6 en la reunión 19 en La Rinconada

Uno de los protagonistas de la reunión 19 en el hipódromo La Rinconada, es el jinete profesional Johan Aranguren, quien tiene un total de siete montas a lo largo de la jornada dominical y tiene una monta en cada una de las válidas de 5y6 nacional que se van a correr a partir de las 3:10 de la tarde.

Una línea y una sorpresa en sus montas

Aranguren tiene un total de siete compromisos, y la mañana de este viernes conversó con el equipo de Meridiano y dio a conocer las condiciones de sus montas que van en las válidas del 5y6 nacional. Empezó con el ejemplar Toscan, el cual va a correr en la primera del 5y6, y dijo lo siguiente:

“He tenido la oportunidad de trabajarlo, anda bastante bien, con un poco de suerte, va a estar decidiendo la carrera, su enemigo es el caballo Shakman”. Luego en la sexta competencia del domingo, montará a Roddrick, del trainer Freddy Escobar. “En su última corrió negado, si tenemos suerte, vamos a estar decidiendo la carrera”.

Luego en la séptima del domingo y tercera de las válidas, conducirá a la yegua Stella Cadente, de Fernando Pariili Araujo. “En su última llegó última, fuera de carrera en distancia de 1.800 metros, ahora la bajan 1.100 metros, ahora estará decidiendo la carrera porque se mantiene bastante bien en cancha”.

Seguido, en la octava de la jornada y cuarta del 5y6 que da inicio a la Triple Perfecta, montará a Northen Gold, pensionado de Aldo Traversa. “En su última corrió espectacular, para esta oportunidad, me gusta como característica de línea”.

A continuación, en la quinta del 5y6 y novena del domingo, y donde se correrá el Clásico Juan Arias, Aranguren conducirá al maduro Masttery, de Miguel Hernández. “En su última lo hizo espectacular, llegó segundo a un cuerpo de Titico Mate. Ahora, con 300 metros más, el caballo va a ser un duro de ganarse la carrera. Si tiene un enemigo, es el caballo Templario”.

Y en la décima y última carrera de la jornada dominical y que cierra el 5y6 nacional en la reunión 19, Johan Aranguren se subirá al lomo de My Going Mate, del trainer Juan Carlos de Abreu. “La he observado trabajando, ya que es una yegua que hace bastante fuerza. Se ve bastante bien, con un poco de suerte, podemos sorprender en esta competencia”