El Barcelona se prepara para el regreso al Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

Luego de tomarse cuatro días de descansos, los jugadores del FC Barcelona regresaron este martes a trabajar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, planteándose lo que será la preparación para el duelo del sábado frente al Athletic Club, en la esperada vuelta al Spotify Camp Nou.

Aún sin los internacionales, el protagonista de la sesión de entrenamiento fue Lamine Yamal. El extremo culé llegó sobre las 09.30 horas a las instalaciones de entrenamiento, para continuar con su puesta a punto y todo indica que estará lista para el venidero partido liguero tras el tratamiento de su pubalgia que no le permitió asistir a este parón de selecciones.

Pasado el comienzo de la sesión, apareció Raphinha, quien también se estima este listo para enfrente al Athletic Club. El brasileño ha venido mostrando gran evolución de su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Por su parte, aún es baja Pedri. El canario también estuvo en la Ciutat Esportiva, no oara entrenar sino para seguir con su plan específico de recuperación de la rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda. Hansi Flick, quiere tenerlo disponible para el duelo de Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge, el 25 de noviembre.

Gavi

En la Ciutat Esportiva también estuvo presente Gavi, que sigue puesto en su rehabilitación. Al andaluz aún le queda un largo camino por recorrer, aproximadamente dos meses para volver después de someterse a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha a finales de septiembre.