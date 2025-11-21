LaLiga: ¿Contra quién juegan los venezolanos este fin de semana?

Suscríbete a nuestros canales

Tras el parón internacional, los clubes recuperan a todos sus futbolistas para afrontar los últimos partidos del año.

En el caso de la Liga Española dará inicio a la jornada 13 y los venezolanos presentes tienen compromisos importantes, buscando sumar minutos y ayudar a sus equipos a mejorar sus posiciones en la tabla.

El primer venezolano en saltar al campo será el defensor Jon Aramburu con la Real Sociedad.

Partido: CA Osasuna vs Real Sociedad

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Hora (Venezuela): 1:30 PM

El lateral derecho regresó a los entrenamientos tras superar una lesión que le impidió unirse a la Vinotinto en la pasada fecha FIFA. Su reaparición es una gran noticia para el equipo de San Sebastián. Podría ver minutos, ya sea como titular o como revulsivo, intentando recuperar el ritmo de competición.

Salomón Rondón quiere volver al gol

Partido: Real Oviedo vs Rayo Vallecano

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Hora (Venezuela): 9:00 AM

Salomón Rondón buscará consolidar su posición como delantero centro titular del Real Oviedo. Tras el parón, su equipo necesita una victoria para salir de la zona del descenso y los aficionados esperan que el "Gladiador" pueda recuperar su olfato goleador (acumula dos goles en 11 juegos).

Yangel Herrera no mejora

Por otro lado, el mediocampista venezolano Yangel Herrera sigue sin recuperarse de su lesión muscular y durante el parón de selecciones sufrió una recaída.

El conjunto "vasco" aún no ha podido aprovechar al máximo la calidad de su reciente fichaje y la directiva empieza a preocuparse. Hasta el momento, el criollo solo ha disputado dos partidos y en el último, tuvo que ser sustituido al minuto 33 por molestias físicas.

Cabe destacar, que tanto el Real Oviedo como la Real Sociedad, deben mejorar cuando antes su posición en la clasificación. De mantener su mala dinámica, las probablidades del descenso aumetan considerablemente.