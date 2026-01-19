MLB: Félix Hernández puede terminar las votaciones al Salón de la Fama con histórico porcentaje

Suscríbete a nuestros canales

Estas próximas horas son de alta tensión y expectativa dentro del mundo de la Major League Baseball de cara a este martes 20 de enero, fecha en la que se realizará el anuncio oficial de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol.

Entre los nombres que concentran la atención se encuentra el venezolano Félix Hernández, uno de los lanzadores más dominantes de su generación desde la lomita y figura más que emblemática dentro de la organización de los Marineros de Seattle.

A pocas horas de que se den los resultados finales, el panorama estadístico ofrece una visión clara y alentadora dentro del escenario que rodea al “Rey”. Hasta el momento, se han hecho públicas 208 boletas, a las que se suman más de 12 votos anónimos ya contabilizados en los registros conocidos según una base de datos ofrecida por Ryan Thibodaux.

Con esto en mente, el derecho acumula un 57,3 % de respaldo, una cifra significativa y que ha llamado la atención de fanáticos y expertos, aunque aún distante del umbral requerido para la inmortalidad (75 % de los votos).

¿Félix Hernández está más cerca de Cooperstown?

El proceso de votación para Cooperstown contempla un total estimado de 424 papeletas, por lo que Félix Hernández y todos los peloteros en la boleta necesitarían al menos 318 votos para alcanzar el porcentaje exigido y ser exaltados.

Con los votos conocidos hasta ahora, el ganador del Cy Young es uno de esos nombres que más ha llamado la atención, por lo que puede ser su número final en esta Clase de 2026, siendo los favoritos para entrar: Carlos Beltrán y Andruw Jones, respectivamente.

La discusión sobre su incremento en el porcentaje es uno de los temas que más dará de qué hablar durante todo el año. De igual forma, es importante recordar que cuenta con diversos argumentos para ser considerado a Cooperstown, gracias a sus múltiples selecciones al Juego de Estrellas y su histórica actuación en la Liga Americana durante más de una década. Además, su juego perfecto en 2012 permanece como uno de los momentos más memorables de este deporte.

Más allá del resultado final, la presencia de Félix Hernández y lo que ha conseguido en esta Clase de 2026 mantendrá su nombre firme en la conversación y, aun si no logra el porcentaje necesario en esta ocasión, su proyección en futuras votaciones luce sólida e histórica para Venezuela.