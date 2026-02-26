UFC: Brandon Moreno rechaza pelear en la Casa Blanca con dardo a Trump

Suscríbete a nuestros canales

Brandon Moreno protagonizó un momento tenso durante el Media Day en Ciudad de México. Al ser consultado sobre el evento especial en la Casa Blanca para junio de 2026, el peleador mexicano mostró un rechazo absoluto a la pelea organizada en los Estados Unidos.

El evento, impulsado por Donald Trump y Dana White, busca celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos en los jardines presidenciales. Sin embargo, para Moreno, la propuesta carece de valor emocional. Su postura refleja la tensión política actual y su firme identidad con las raíces mexicanas.

Al ser preguntado por pelear en la UFC Casa Blanca el mexicano respondió: "¿Por qué yo quisiera pelear ahí? ¿Emotiva para quién? ¿Para ti? No estoy nada interesado, muchas gracias". Se mostró visiblemente molesto por la pregunta y respondió de manera contundente.

Actualmente, 'The Assassin Baby' se enfoca exclusivamente en su combate estelar contra Lone'er Kavanagh este 28 de febrero. El peleador tijuanense prefiere brillar ante su público en la UFC Arena CDMX que participar en la cartelera de Washington con un clima político complicado.

UFC y la tensión política

Analistas sugieren que el rechazo de Brandon Moreno podría estar vinculado a las recientes políticas migratorias en Estados Unidos. Como figura representativa de México, participar en un evento de esta índole resultaría contradictorio para sus seguidores.

La relación entre Dana White y Donald Trump ha llevado a la UFC a escenarios poco convencionales, pero este rechazo marca un precedente importante. Moreno prioriza su legado como ídolo nacional antes que los beneficios económicos de una cartelera histórica.

Mientras se confirman nombres como Ilia Topuria para la Casa Blanca, el 'Assassin Baby' se prepara para reclamar su trono en casa. La pelea del 28 de febrero en Ciudad de México será el escenario ideal para reafirmar su estatus en un deporte que cada vez gana más adeptos.