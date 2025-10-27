¡Bombazo! Islam Makhachev acepta pelear con Ilia Topuria en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

El combate que todo el mundo de las artes marciales mixtas ansía está más cerca de ser una realidad, y podría tener el escenario más icónico y polémico de la historia: la Casa Blanca. El actual campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha dado luz verde al desafío de Ilia Topuria, el fenómeno hispano-georgiano, para un potencial enfrentamiento en el emblemático recinto de Washington D.C.



La Declaración que sacude a la UFC: Makhachev responde a Topuria

En una reciente entrevista con ESPN MMA, Makhachev confirmó su disposición a medirse con "El Matador" en un evento histórico, si la organización lo aprueba.

"Él quiere pelear en la Casa Blanca y yo también quiero estar allí. Creo que sí, será algo importante para la comunidad de las artes marciales mixtas. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla", sentenció el campeón daguestaní, confirmando la posibilidad de la tan rumoreada Super pelea.

Las declaraciones de Islam Makhachev son una respuesta directa al reiterado deseo de Ilia Topuria de encabezar la cartelera que la UFC planea realizar en los jardines de la Casa Blanca, un evento que conmemoraría el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La batalla por la historia

La posibilidad de un combate entre las dos máximas estrellas de la UFC en un lugar como la Casa Blanca genera un revuelo sin precedentes.

Ilia Topuria , conocido por su ambición, ha manifestado su sueño de convertirse en tricampeón, y ve en Makhachev la prueba definitiva.

Islam Makhachev, por su parte, busca consolidar su legado aceptando desafíos de alto perfil y moviendo la aguja del negocio de la UFC.

Si bien aún no hay un anuncio oficial de la UFC que concrete el evento o la pelea, la predisposición pública de ambos luchadores convierte este enfrentamiento en el más solicitado por la afición y los medios. La compañía de Dana White tiene ahora en sus manos la oportunidad de organizar no solo una Super pelea, sino un evento deportivo con un componente histórico y mediático global, con Islam Makhachev e Ilia Topuria como protagonistas indiscutibles.