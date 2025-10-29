Todas estas figuras de Magallanes se unirán al equipo antes del 20 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los Navegantes del Magallanes no han tenido el comienzo de temporada soñado y marchan últimos en la tabla de posiciones. Las noticias, para esta novena son sumamente alentadoras con respecto a las figuras que se incorporarán en el mes de noviembre.

Los dirigidos por Eduardo Pérez tienen balance de 3-6, gracias a su cuerpo de pitcheo que ha estado sumamente solvente. Pero en contraste con eso, la ofensiva no ha logrado responder y por esa razón, las próximas figuras que están por llegar son realmente alentadoras principalmente en el aspecto ofensivo.

Fechas de incorporaciones de figuras de posición de Magallanes:

Carlos Rodríguez: 1 de noviembre (posible debut el 8 de noviembre)

Diego Castillo: 3 de noviembre

Leandro Pineda: 4 de noviembre

Yasiel Puig: 10 de noviembre (posible debut el 15 de noviembre)

Thairo Estrada: 18 de noviembre

Esto según información de la periodista Georgeny Pérez, quien además indicó que el lanzador grandeliga José Suárez terminará de robustecer el pitcheo "Eléctrico" a partir del 15 de noviembre.

Luis Torrens también está cerca de uniformarse:

Asimismo, otro bigleaguer que esta próximo a unirse a la "Nave Turca", no obstante, aún no tiene fecha exacta definida, es el receptor de los Mets de Nueva York Luis Torrens.

Sin duda alguna, estas deberían ser las piezas que necesita Magallanes, para comenzar a producir, algo que necesitan con urgencia. Los "Filibusteros" se miden este miércoles a los Leones del Caracas por primera vez en la campaña, luego de empezar la tercera semana con triunfo ante Caribes de Anzoátegui.