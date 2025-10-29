Copa del Rey

Copa del Rey 2025: Resultados y próximos juegos

Continúa la emoción del fútbol español y la Copa del Rey 2025 a través de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 03:02 pm
Copa del Rey 2025: Resultados y próximos juegos
Por Andrea Matos Viveiros

Continúa la emoción de la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo más antiguo de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Primera ronda Copa del Rey 2025
Resultados martes 28 de octubre:

  • Ourense 4 vs 2 Real Oviedo
  • UD Maracena 0 vs 5 Valencia CF
  • SD Negreira 0 vs 3 Real Sociedad

Hoy miércoles 29 de octubre:

  • CD Sant Jordi vs Osasuna. En desarrollo
  • Atletic Sant Just vs Mallorca. En desarrollo
  • CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo

 

Mañana jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:

  • Puerto de Vega vs Celta de Vigo. Desde las 2:00p.m.
  • Getxo vs Alavés. Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv
  • Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Miércoles 29 de Octubre de 2025
