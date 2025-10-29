Copa del Rey 2025: Resultados y próximos juegos

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Continúa la emoción de la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo más antiguo de España, gratis, para todo el país a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Primera ronda Copa del Rey 2025

Resultados martes 28 de octubre:

Ourense 4 vs 2 Real Oviedo

UD Maracena 0 vs 5 Valencia CF

SD Negreira 0 vs 3 Real Sociedad

Hoy miércoles 29 de octubre:

CD Sant Jordi vs Osasuna . En desarrollo

. En desarrollo Atletic Sant Just vs Mallorca . En desarrollo

. En desarrollo CD Yuncos vs Rayo Vallecano. A las 4:00 p.m. en vivo

Mañana jueves 30 de octubre, más duelos imperdibles:

Puerto de Vega vs Celta de Vigo . Desde las 2:00p.m.

. Desde las 2:00p.m. Getxo vs Alavés . Solo por streaming gratuito de meridiano.net/meridianotv

. Solo por streaming gratuito de Atletic Lleida vs RCD Espanyol. A las 4:00 p.m. por señal abierta.

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.