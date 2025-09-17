Play by Play

CHC 8
PIT 4


CIN 6
STL 2


BAL 3
CWS 1


SF 5
AZ 1


ATL 9
WSH 4


CLE 2
DET 0
B: 3
S: 2
O: 0
ATH 4
BOS 3
B: 1
S: 2
O: 0
TOR 1
TB 1
B: 2
S: 2
O: 2
SD 7
NYM 3
B: 0
S: 0
O: 0
SEA 2
KC 3
B: 3
S: 1
O: 2
NYY 7
MIN 2
B: 1
S: 3
O: 3
LAA 1
MIL 5
B: 0
S: 3
O: 3
TEX 2
HOU 2
B: 1
S: 1
O: 1
Warmup
MIA 0
COL 0
Pre-Game
PHI 0
LAD 0

SEA
83-68 (.550)
2
Baja 4th 2 outs
3

KC
75-76 (.497)
Bobby Witt Jr.

AL BATE

Bobby Witt Jr. (SS)
2 - 1
Bryce Miller

LANZA

Bryce Miller
3.2 IP, 3 CL, 4 K, 72 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Tyler Tolbert 2B: Carter Jensen 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.4 MPH.
Rotación:0RPM
3
Bola por el suelo
Knuckle Curve 85.8 MPH.
Rotación:2.362RPM
2
Strike cantado
Sinker 95.1 MPH.
Rotación:2.584RPM
1
Bola mala
Slider 87.6 MPH.
Rotación:2.648RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 2 0 0 - - - - - 2 3 0
3 0 0 - - - - - 3 6 0
Entradas SEA KC
Salvador Perez batea jonrón (29) con elevado por el jardín central. Vinnie Pasquantino anota Maikel Garcia anota . 0 3
Eugenio Suárez batea jonrón (46) con elevado por el jardín central. Jorge Polanco anota . 2 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 2-0 0 0 0 .241
C. Raleigh DH 2-0 0 0 0 .246
J. Rodríguez CF 2-0 0 0 0 .270
J. Polanco 2B 1-0 1 0 0 .268
E. Suárez 3B 2-2 1 1 2 .227
J. Naylor 1B 2-1 0 0 0 .284
M. Garver C 1-0 0 0 0 .207
V. Robles RF 1-0 0 0 0 .270
J. Crawford SS 1-0 0 0 0 .263




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bryce Miller 3.2 3 6 4 72-46 5.67
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
M. Yastrzemski LF 3-1 0 0 0 .230
B. Witt Jr. SS 2-1 0 0 0 .293
V. Pasquantino 1B 2-1 1 0 0 .263
M. Garcia 3B 2-1 1 0 0 .290
S. Perez C 1-1 1 1 3 .238
A. Frazier 2B 2-0 0 0 0 .260
J. Caglianone RF 2-0 0 0 0 .151
C. Jensen DH 1-0 0 0 0 .273
K. Isbel CF 1-0 0 0 0 .255
T. Tolbert CF 1-1 0 0 0 .275




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cole Ragans 3.2 2 1 4 62-42 5.16
Jonathan Bowlan 0.1 0 2 1 13-8 4.31

Seattle
Kansas City
3 H 6
1 HR 1
6 TB 10
2 DEB 3

Seattle
Kansas City
4 K 5
46 ST 50
6 H 3
2 BB 2
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Mariners 83 68 .550 - W10
Astros 83 69 .546 0.5 W2
Rangers 79 73 .520 4.5 L3
Athletics 71 80 .470 12.0 W5
Angels 69 82 .457 14.0 L5
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 66 .563 - L1
Guardians 79 71 .527 5.5 W5
Royals 75 76 .497 10.0 L1
Twins 66 85 .437 19.0 L1
White Sox 57 96 .373 29.0 L6
Probabilidad de ganar
68.5 %
4 parte baja
(B:2 S:1 O:2)

Seattle 2 - 3 Kansas City
Datos del encuentro
Estadio: Kauffman Stadium
Localidad: Kansas City, Missouri
El clima: Partly Cloudy, 85 ºF
Capacidad: 38.427
Árbitros:
Home Plate: Bill Miller
1era base: Roberto Ortiz
2da base: Ben May
3era base: Chad Fairchild
