|Entradas
|SEA
|KC
|1º
|Salvador Perez batea jonrón (29) con elevado por el jardín central. Vinnie Pasquantino anota Maikel Garcia anota .
|0
|3
|2º
|Eugenio Suárez batea jonrón (46) con elevado por el jardín central. Jorge Polanco anota .
|2
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|2-0
|0
|0
|0
|.241
|C. Raleigh DH
|2-0
|0
|0
|0
|.246
|J. Rodríguez CF
|2-0
|0
|0
|0
|.270
|J. Polanco 2B
|1-0
|1
|0
|0
|.268
|E. Suárez 3B
|2-2
|1
|1
|2
|.227
|J. Naylor 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.284
|M. Garver C
|1-0
|0
|0
|0
|.207
|V. Robles RF
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|J. Crawford SS
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Bryce Miller
|3.2
|3
|6
|4
|72-46
|5.67
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Yastrzemski LF
|3-1
|0
|0
|0
|.230
|B. Witt Jr. SS
|2-1
|0
|0
|0
|.293
|V. Pasquantino 1B
|2-1
|1
|0
|0
|.263
|M. Garcia 3B
|2-1
|1
|0
|0
|.290
|S. Perez C
|1-1
|1
|1
|3
|.238
|A. Frazier 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.260
|J. Caglianone RF
|2-0
|0
|0
|0
|.151
|C. Jensen DH
|1-0
|0
|0
|0
|.273
|K. Isbel CF
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|T. Tolbert CF
|1-1
|0
|0
|0
|.275
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cole Ragans
|3.2
|2
|1
|4
|62-42
|5.16
|Jonathan Bowlan
|0.1
|0
|2
|1
|13-8
|4.31
Seattle
Kansas City
|3
|H
|6
|1
|HR
|1
|6
|TB
|10
|2
|DEB
|3
Seattle
Kansas City
|4
|K
|5
|46
|ST
|50
|6
|H
|3
|2
|BB
|2
Seattle
Kansas City
|3
|H
|6
|1
|HR
|1
|6
|TB
|10
|2
|DEB
|3
Seattle
Kansas City
|4
|K
|5
|46
|ST
|50
|6
|H
|3
|2
|BB
|2
