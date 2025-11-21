Mucha confianza: Mira lo que dice el jinete José Gilberto Hernández sobre sus tres compromisos para el 5y6 de la R45

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 21 de noviembre, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada, a fin de buscar información de primera mano con los jinetes y entrenadores, que estarán presente en la reunión 45, a realizarse el día domingo 23 de noviembre.

Uno de estos profesionales de la fusta es José Gilberto Hernández, que se ha mostrado efectivo y siempre que lo observamos en el recinto de ganadores de la arena caraqueña es muestra del arduo trabajo, constancia, perseverancia y disciplina.

Hernández tiene un total de cinco compromisos, pero al momento de hacer la entrevista hizo referencia a tres montas destinada para el juego del 5y6 Nacional.

Entrevista en vivo: Jinete 5y6 R45 La Rinconada

José Gilberto, muchas gracias por la entrevista y un gran saludo de parte de los lectores de Meridiano Web.

-Un gran saludo para toda la afición hípica y vamos con los compromisos para el 5y6 dominical.

José, tendrás cinco compromisos de los cuales tres serán para el 5y6. Comienzas en la tercera válida con la yegua Sweet Charming.

-Es una yegua que llevo días trabajándola. Ella anda muy bien en su condición. Trataremos de unir salida con llegada para llevarnos el triunfo.

En la quinta válida que será el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII) montarás a la yegua The Queen Nani del entrenador Freddy Petit

-La yegua se mantiene muy bien en su condición. Trataremos de buscar su remate y estar entre los tres primeros lugares con esta yegua.

Culminas en la conocida carrera de los acumulados, sexta válida con el ejemplar Navegante que reaparece luego de 77 días sin correr y estarás en yunta con José Sánchez.

-Este caballo tiene mucha posibilidad de ganar esta carrera y cerrando la jornada dominical. Vamos a tratar de salir de tercero, para luego buscar su remate y obtener la victoria.