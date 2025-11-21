Doble impacto: Eliecer Gómez revela los dos ejemplares que serán protagonistas en la R45

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes por la mañana, el entrenador Eliecer Gómez conversó con el equipo de Meridiano Web, por lo que se mostró sumamente optimista y satisfecho con las preparaciones de sus ejemplares.

En la reunión 45 del día domingo en el hipódromo La Rinconada, el trainer apuesta por sus dos presentados.

Entrevista en vivo: Entrenador Presentados R45 La Rinconada

Saludos trainer Eliecer. En esta ocasión presenta a dos ejemplares para la reunión 45. Comienza en la cuarta carrera con la yegua Lady Soal que reaparece luego de 126 días sin correr, con la monta del experimentado Johan Aranguren y esta misma yegua estrena en su cuadra.

-Si, efectivamente Lady Soal reaparece en nuestras manos, con problemas de sangramientos, la cual hemos trabajado bastante en la caballeriza con ella. Sé que la distancia no está acorde para ella porque está acostumbrada a correr en tiros más cortos. La verdad es que ostenta unas condiciones envidiables. Estoy seguro que podemos hacer una buena actuación y, ¿por qué no?, lograr la victoria.

Culmina sus compromisos en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional con la yegua Enigma que reaparece luego de 77 días sin correr, conducida por Aldry Siso.

-Si, esta yegua regresa luego de un corto paro. Le ha suscitado problemas respiratorios y hemos trabajado con ella. Es de escasos pesos físicos y ha tenido carreras muy buenas. Les invito a que acompañen mi yegua con las favoritas Chipilina y Queen Lety. Va en un lote parejo de tresañeras con proyección para la campaña que viene. Allí tiene el dato de Enigma para sus combinaciones.