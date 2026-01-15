Playball en febrero: MLB anuncia el calendario oficial de los entrenamientos primaverales 2026

Suscríbete a nuestros canales

El aroma a césped recién cortado y el sonido de los bates de madera están a la vuelta de la esquina. Major League Baseball (MLB) ha hecho oficiales las fechas de reporte para el Spring Training 2026, marcando el inicio del camino hacia la Serie Mundial.

A partir de la segunda semana de febrero, los 30 equipos de las Mayores se dividirán entre la Liga de la Toronja (Florida) y la Liga del Cactus (Arizona) para encender los motores de una nueva campaña.

Los primeros en llegar

Como es tradición, los lanzadores y receptores serán los encargados de abrir los campamentos. El 10 de febrero será el día de mayor actividad inicial, con equipos como los Diamondbacks de Arizona, Gigantes de San Francisco, Rangers de Texas, Bravos de Atlanta y Medias Rojas de Boston realizando su primera práctica oficial.

Por su parte, los actuales contendientes y equipos con altas expectativas han programado sus arribos de forma escalonada. Los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago verán llegar a sus lanzadores el 11 de febrero, mientras que los Yankees de Nueva York harán lo propio el 12 de febrero y los Dodgers de Los Ángeles el 13 de febrero.

Equipo completo: La maquinaria al 100%

La verdadera fiesta del béisbol comenzará a mediados de mes, cuando los jugadores de posición se unan al resto del grupo para las prácticas con equipo completo.

El despliegue total de talento iniciará el 15 de febrero, fecha en la que escuadras como Arizona, San Diego, San Francisco, Texas y Atlanta tendrán a su plantel estelar trabajando desde temprano. Un día después, el 16 de febrero, será la jornada de mayor movimiento con 15 equipos iniciando sus entrenamientos colectivos, destacando a los Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Cachorros de Chicago. Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland serán de los últimos en completar sus filas el 17 de febrero, cerrando oficialmente el ciclo de ingresos.

Un Spring Training con sabor a Clásico

El 2026 no será un año cualquiera para el entrenamiento primaveral. Con la mirada puesta en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) que se celebrará en marzo, la preparación de este año será crucial para que las estrellas de MLB lleguen en ritmo competitivo antes de representar a sus naciones. La cuenta regresiva para el "Opening Day" ha comenzado oficialmente en los complejos de Florida y Arizona.