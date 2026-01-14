MLB: Estos son los contratos más jugosos para lanzadores venezolanos en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de Grandes Ligas ha sido testigo del talento de numerosos lanzadores venezolanos que, gracias a su calidad y consistencia, han logrado firmar contratos millonarios que los colocan entre los más destacados de la historia. Con el reciente movimiento en el mercado invernal de 2026, la lista de los brazos criollos mejor pagados ha sufrido cambios importantes que reafirman el valor del talento nacional en las mayores.

Félix Hernández

A pesar del paso de los años, Félix Hernández se mantiene como el lanzador venezolano con el contrato más grande de todos los tiempos. En 2013, "El Rey" firmó una extensión histórica con los Marineros de Seattle por 175 millones de dólares y siete temporadas.

Este acuerdo no solo fue un reconocimiento a su premio Cy Young y su juego perfecto, sino que en su momento lo convirtió en el lanzador mejor pagado de toda la MLB. Su lealtad a Seattle y su dominio en la Liga Americana justificaron cada centavo de una firma que aún hoy parece difícil de superar.

Johan Santana

El segundo lugar histórico le pertenece al "Gocho", Johan Santana. Tras ser canjeado desde Minnesota, el zurdo de Tovar pactó con los Mets de Nueva York un contrato de seis años y 137.5 millones de dólares en 2008. Santana llegó a la Gran Manzana como el lanzador más dominante del planeta, y aunque las lesiones acortaron su carrera, su contrato marcó un antes y un después para los abridores latinoamericanos.

Ranger Suárez

La gran sorpresa de la temporada 2026 ha sido Ranger Suárez. El zurdo, conocido por su temple de acero en postemporada con los Phillies, ha dado el salto a los Medias Rojas de Boston bajo un acuerdo de cinco años y 130 millones de dólares. Con esta firma, Suárez completa una rotación que luce como una de las más sólidas en toda la Liga Americana.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano, conocido por su intensidad en el terreno, firmó un contrato de cinco años y 91.5 millones de dólares con los Cachorros de Chicago. El derecho se convirtió en pieza clave de la rotación y en uno de los lanzadores más respetados de la Liga Nacional durante la década de los 2000.