LIDOM: Alcides Escobar castiga temprano y los Leones aseguran su lugar en la final

Los Leones del Escogido escribieron una nueva página dorada en su rica historia dentro de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM). Con una victoria contundente de 5-1 sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, el conjunto escarlata aseguró oficialmente su clasificación a la serie final número 30 de su trayectoria.

El triunfo, obtenido en la decimoquinta jornada del Todos contra Todos del torneo 2025-26, marca el regreso de los melenudos a la etapa cumbre del béisbol invernal, consolidando su posición como uno de los equipos más exitosos de la pelota caribeña.

Un ataque letal desde el inicio

La escuadra roja no perdió tiempo y dictó la sentencia del encuentro apenas en la primera entrada. Ante los envíos del abridor de los Gigantes, Daniel Mengden, los bates escarlatas explotaron con un rally de cuatro carreras que dejó sin respuesta temprana a la fanaticada local en San Francisco de Macorís.

Esta embestida inicial fue clave para manejar el ritmo del partido, permitiendo que el cuerpo monticular de los Leones trabajara con la comodidad de una ventaja temprana, neutralizando cualquier intento de rebelión por parte de los "Potros".

El madero de Alcides Escobar marcó el camino

El gran protagonista del arranque fue el veterano Alcides Escobar. En un turno de alta tensión, Escobar llevó la cuenta al máximo (3-2) antes de castigar un pitcheo que se quedó en el corazón del plato. Con un swing sólido, conectó un cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo que encendió la chispa de la ofensiva visitante.

A pesar de que el antesalista terminó la jornada con dos ponches en sus cinco apariciones al plato, su aporte fue fundamental para abrir el marcador y cerrar con una carrera anotada y una impulsada, liderando anímicamente al equipo en una noche de vida o muerte.

Camino a la corona número 17

Con este pase a la final, los Leones buscan poner fin a su sequía y alcanzar su corona número 17. La clasificación llega en un momento de gran cohesión para el equipo, que ha sabido combinar una rotación de pitcheo estable con una defensa oportuna durante este Round Robin.

Ahora, los melenudos esperan por la definición de su rival para iniciar la batalla por el cetro nacional y el derecho a representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe.