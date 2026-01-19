LVBP: Así se jugará la jornada de este lunes 19 de enero en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La última semana del Round Robin 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se pondrá en marcha con dos compromisos que buscarán seguir dando en evidencia a los próximos finalistas en el circuito invernal. Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara intentará dar un paso un adelante como grandes aspirantes a pelear por el título.

Contra todo pronóstico, la "Tribu Oriental" se enfrentan por segunda noche consecutiva a los Bravos de Margarita, quienes comenzará la última semana en las mencionadas instancias en el última lugar de la tabla y a tres encuentros de diferencia de los larenses, que son dueños del segundo peldaño. En el pasado compromiso, los dirigidos por Asdrúbal Cabrera combinaron a la perfección bateo y pitcheo para quedarse con una victoria contundente (8x4) en el Estadio Nueva Esparta.

En el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Cardenales de Lara quiere tomar revancha después de un complicado revés (4x3) ante Águilas del Zulia. Los crepusculares intentará mostrar su poderío ante su público contra Navegantes del Magallanes, que ha vencido en tres de sus cuatro más recientes presentaciones en el diamante. Los bucaneros llegan con la oportunidad de oro de acercarse a los puestos de clasificación con solo dos juegos de diferencia de su rival.

Juegos para hoy en la LVBP: 19 DE ENERO