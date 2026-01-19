LVBP: Cardenales de Lara entra en mala racha y pone en riesgo su lugar en la Final

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin ha sido, de momento, una auténtica montaña rusa de emociones para Cardenales de Lara. El equipo dirigido por César Izturis inició de buena manera su andar en la postemporada, al ganar sus primeros cuatro compromisos, por lo que parecían estar enfilados a la Gran Final de esta campaña.

Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente. Luego de obtener éxito en sus primeros cuatro duelos, los crepusculares dejaron marca de dos victorias y cuatro derrotas en sus siguientes seis juegos, y aunque siguen con récord positivo de 6-4, la comodidad que tenían se ha esfumado por completo.

Este domingo 18 de enero, Cardenales cayó derrotado por pizarra de 4-3 en casa, ante Águilas del Zulia, para así perder el liderato de este todos contra todos, que ahora se encuentra en manos de Caribes de Anzoátegui. Ante esta seguidilla, surge la duda: ¿Se está cayendo Cardenales de Lara?

¿Lara en caída libre?

Y es que, en efecto, el presente de Cardenales de Lara no es nada alentador. No solo han perdido cuatro de sus últimos seis, sino que además encadenan par de caídas consecutivas. En Valencia, sufrieron una derrota dura ante Magallanes, que además le devolvió la vida al equipo filibustero. Un día después, sucumbieron ante un rival directo, como lo son las Águilas.

El pitcheo larense ha sufrido, al permitir 39 rayitas en estos últimos seis duelos, y es precisamente ahí donde radica el problema que han acarreado en los últimos compromisos.

Ahora, Cardenales de Lara afronta este lunes 19 de enero un juego sumamente vital, ante Navegantes del Magallanes, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barqusimeto. Si ganan, recuperarán algo de oxígeno y quedarán en puestos de clasificación en solitario; si pierden, quedarán igualados en el segundo lugar con el Zulia, y además, Magallanes se pondrá a un juego de ambos. Sin duda, situación crítica y de tensión para los larenses.