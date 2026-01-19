LVBP

Últimos juegos del Round Robin: fecha y horario de transmisión

Estos son los últimos juegos del Round Robin de la LVBP con fecha, horario y dónde verlos gratis

Meridiano

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 03:23 pm
Últimos juegos del Round Robin: fecha y horario de transmisión
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión enciende la pasión del beisbol en toda Venezuela con los mejores juegos del Round Robin de la LVBP rumbo a la gran final. Vive cada emoción en señal abierta gratis o en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Y si estás fuera de casa, no te pierdas ni un out siguiendo la transmisión en vivo a través de meridiano.net/meridianotv.

Últimos juegos del Round Robin

  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

Extrainning: resumen del beisbol cada mañana

A las 10:00 a.m., de lunes a viernes, sintoniza Extrainning con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Lunes 19 de Enero de 2026
