Últimos juegos del Round Robin: fecha y horario de transmisión

Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión enciende la pasión del beisbol en toda Venezuela con los mejores juegos del Round Robin de la LVBP rumbo a la gran final. Vive cada emoción en señal abierta gratis o en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Y si estás fuera de casa, no te pierdas ni un out siguiendo la transmisión en vivo a través de meridiano.net/meridianotv.

Últimos juegos del Round Robin

Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m. Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas . Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m. Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

Extrainning: resumen del beisbol cada mañana

A las 10:00 a.m., de lunes a viernes, sintoniza Extrainning con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.