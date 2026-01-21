Resultados en la jornada de este martes en el Round Robin de la LVBP

LVBP

Dos resultados contratados colocaron la tabla de posiciones más apretada 

Por

Meridiano

Martes, 20 de enero de 2026 a las 11:35 pm
FOTO: CORTESÍA
Durante este martes, 20 de enero de 2026, se llevó a cabo la última jornada de la penúltima semana en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, chequearemos los resultados en las dos plazas donde hubo pelota esta noche.

En esta ocasión, estuvo de descanso el líder de la tabla de posiciones, Caribes de Anzoátegui y se jugó beisbol del bueno en las ciudades Maracaibo y Margarita; con dos resultados totalmente contratados.

Cardenales castigó al pitcheo de Águilas:

En el primer desafio de la noche, la ofensiva de Cardenales de Lara no tuvo piedad contra el pitcheo de Águilas del Zulia y los vencieron con un abultado resultado de 11 carreras por 3.

El más destacado por los larenses, fue el receptor Alí Sánchez, con una jornada perfecta (5-5), incluyendo un cuadrangular, par de dobles en igualmente dos carreras remolcadas.

Magallanes logra importante triunfo:

Por su parte, Wilfredo Tovar se "puso la capa", para dar la conexión decisiva en un duelo de toma y dame entre los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta.

Con el doblete remolcador en el último episodio de "Wilfri", los turcos terminaron ganando 7 carreras por 5, luego de llegar al último episodio con desventaja (4-5).

Martes 20 de Enero de 2026
