Resultados en la jornada de este martes en el Round Robin de la LVBP

Durante este martes, 20 de enero de 2026, se llevó a cabo la última jornada de la penúltima semana en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, chequearemos los resultados en las dos plazas donde hubo pelota esta noche.

En esta ocasión, estuvo de descanso el líder de la tabla de posiciones, Caribes de Anzoátegui y se jugó beisbol del bueno en las ciudades Maracaibo y Margarita; con dos resultados totalmente contratados.

Cardenales castigó al pitcheo de Águilas:

En el primer desafio de la noche, la ofensiva de Cardenales de Lara no tuvo piedad contra el pitcheo de Águilas del Zulia y los vencieron con un abultado resultado de 11 carreras por 3.

El más destacado por los larenses, fue el receptor Alí Sánchez, con una jornada perfecta (5-5), incluyendo un cuadrangular, par de dobles en igualmente dos carreras remolcadas.

Magallanes logra importante triunfo:

Por su parte, Wilfredo Tovar se "puso la capa", para dar la conexión decisiva en un duelo de toma y dame entre los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta.

Con el doblete remolcador en el último episodio de "Wilfri", los turcos terminaron ganando 7 carreras por 5, luego de llegar al último episodio con desventaja (4-5).