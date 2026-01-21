LVBP: Cardenales vapuleó y se acerca a la cima

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Luis Aparicio "El Grande" fue testigo de una exhibición ofensiva implacable por parte de los Cardenales de Lara. En un encuentro que prometía paridad, los crepusculares no dieron tregua y terminaron apabullando 11-3 a las Águilas del Zulia, consolidando un triunfo vital basado en un ataque temprano y una defensa sólida.

Un segundo inning de pesadilla para el pitcheo rapaz

El destino del compromiso se selló apenas en el segundo episodio. Lo que comenzó como un duelo de estrategias se convirtió rápidamente en un monólogo ofensivo de los pájaros rojos. La entrada decisiva permitió a Cardenales fabricar un rally de seis carreras para encaminar el juego por un solo carril.

El encargado de encender la mecha fue Alí Sánchez, quien conectó un soberbio cuadrangular por todo el jardín central con un corredor en base para inaugurar la pizarra 2-0. Sin embargo, el castigo apenas comenzaba. Tras llenar las almohadillas, Danry Vásquez se vistió de héroe al despachar un doblete barre bases que impulsó tres anotaciones más, ampliando la brecha a 5-0. Para cerrar el ciclo de pesadilla, Willians Astudillo aportó un doble por regla de terreno que puso el 6-0 parcial, dejando al público marabino en absoluto silencio.

La ofensiva larense no bajó la guardia

A pesar de que las Águilas intentaron reaccionar en el cierre del segundo acto con un sencillo de Angelo Castellano (ayudado por un error defensivo que permitió la primera rayita zuliana), la respuesta de Cardenales fue inmediata. En la parte alta del tercer inning, la presión ofensiva provocó errores en el cuadro interior del Zulia. Un fallo del campocorto Eduardo Torrealba permitió una nueva carrera y, tras una jugada revisada que favoreció a la visita, Jesús Bastidas conectó un sencillo productor de dos más para colocar un humillante 9-1.

Alí Sánchez: El protagonista de una noche perfecta

Si hubo un nombre que brilló en Maracaibo, fue el de Alí Sánchez. El receptor de los larenses tuvo una jornada de ensueño al irse de 5-5 en el plato. Su línea estadística final incluyó un jonrón, dos dobles y dos carreras impulsadas, convirtiéndose en el motor principal de un equipo que parece haber encontrado su mejor ritmo de cara a los momentos definitorios de la temporada.

En el montículo, César Valdez se adjudicó la victoria tras una labor eficiente que mantuvo a raya los bates aguiluchos, mientras que Juan Mateo cargó con el revés al no poder contener el vendaval de hits en los tramos iniciales. Aunque Simón Muzziotti remolcó una última carrera para el Zulia en el sexto inning, la diferencia ya era irremontable.