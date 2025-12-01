Estados Unidos: Nuevo requisito en Texas deja a indocumentados sin poder registrar sus vehículos

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, registrar un vehículo se ha convertido en un proceso cada vez más difícil para los inmigrantes sin estatus legal. Aunque la ley estatal no impide directamente que una persona indocumentada complete este trámite, la manera en que los condados aplican las normativas ha creado un entorno confuso y lleno de obstáculos, esto afecta la movilidad, la vida laboral y la estabilidad diaria de miles de familias que dependen de un automóvil.

Durante años, los solicitantes podían usar documentos como pasaportes extranjeros o Matrículas Consulares para registrar un vehículo. Sin embargo, las oficinas de impuestos y registro han adoptado posturas más estrictas y ahora priorizan la comprobación de identidad y residencia legal, esta medida deja fuera a quienes solo cuentan con documentos emitidos por sus países de origen.

Qué exige ahora el sistema en Texas

La División de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ha reforzado lineamientos que, aunque no mencionan explícitamente a los indocumentados, sí exigen pruebas de residencia legal que no todos pueden presentar. Esta interpretación estricta por parte de muchos condados ha limitado el acceso al registro, generando un proceso desigual que varía según la localidad.

En algunos condados, las restricciones son mayores, creando un laberinto burocrático que dificulta incluso la compra del vehículo, esto ha llevado a que personas indocumentadas enfrenten riesgos al conducir sin registro actualizado.

Diversos grupos que defienden a los inmigrantes han solicitado a la legislatura de Texas que modifique el sistema actual, y es que, sostienen que un registro accesible beneficia a todos, ya que aumenta el número de conductores asegurados y mejora la seguridad vial. También destacan que el estado podría incrementar la recaudación de impuestos vehiculares si más personas pudieran completar el trámite.

Foto: Cortesía

Las organizaciones insisten en que otros estados ya aplican políticas más abiertas sin inconvenientes, por ello, piden que Texas adopte medidas similares que permitan a los indocumentados registrar sus vehículos sin trabas adicionales.