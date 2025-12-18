España - LALIGA 2025 - 2026

Villarreal vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Barcelona se mide ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica el domingo 21 de diciembre a las 11:15 horas.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 10:29 am
A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 21 de diciembre, Barcelona visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Barcelona

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal tiene pendiente su enfrentamiento con Levante que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 3-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 17 goles a favor y ha sufrido 5 en contra en esos partidos.

 

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el tercer puesto con 35 puntos (11 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (14 PG - 1 PE - 2 PP).

Barcelona enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el derbi catalán contra Espanyol. El enfrentamiento se jugará el 3 de enero, desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio RCDE Stadium.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 43 17 14 1 2 29
2
Real Madrid 39 17 12 3 2 18
3
Villarreal 35 15 11 2 2 18
4
Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 14
5
Espanyol 30 16 9 3 4 4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Espanyol: 3 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

