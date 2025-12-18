Girona vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Girona y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 17 se disputará en el estadio Municipal de Montilivi desde las 09:00 horas, el domingo 21 de diciembre.

Así llegan Girona y Atlético de Madrid

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona venció 2-1 a Real Sociedad en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Barcelona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 4 Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 14 18 Girona 15 16 3 6 7 -15

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Mallorca: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Real Sociedad: 4 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Atlético de Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

