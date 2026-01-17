¿Se queda en Coche? El sólido arranque de Juan Pablo Paoloni abre el debate sobre su permanencia

Suscríbete a nuestros canales

Juan Pablo Paoloni consolida su estatus como figura de talla internacional tras conquistar el afecto de la afición venezolana en tiempo récord. Luego de su exitosa visita el pasado mes de octubre, el día en que cruzó la meta en el primer lugar con el ejemplar Astuto, el fusta argentino ratificó su idilio con el óvalo de Coche.

Durante la jornada nocturna de este viernes, el látigo exhibió una efectividad asombrosa al adjudicarse la victoria en tres de sus cuatro compromisos.

Victorias: Jinete Argentino La Rinconada Reunión 01

Este regreso a Venezuela responde a una nueva invitación del Stud "Los Audaces", organización que apostó una vez más por el talento del profesional extranjero para conducir a sus ejemplares. La racha triunfal inició con una exhibición de poder por parte del importado Preposition; el nieto de Tapit dejó atónitos a los espectadores tras cruzar la sentencia con una ventaja abismal de 21 cuerpos y medio.

Poco después, en la segunda competencia del programa, Paoloni dio cátedra de serenidad y recursos técnicos. En esta ocasión, guio con precisión al potro importado Zorro Viejo sobre el trayecto de 1.100 metros, lo que aseguró su segundo éxito de la velada.

No obstante, su faena más elogiada ocurrió sobre los lomos de la yegua Encantadora. En un alarde de frialdad, el jinete aguardó el momento justo para filtrar a su conducida por líneas internas, maniobra que provocó la ovación de los fanáticos y selló una victoria electrizante.

Ante este desempeño, los comunicadores de la transmisión oficial, Fermín Pérez Jr. y Freed Desiderio, consultaron al jinete sobre una posible permanencia definitiva en el país. Aunque Paoloni manifestó su gratitud y el placer que le produce competir en Caracas, aclaró que su itinerario de viaje marca el retorno el próximo lunes.

La destacada actuación no pasó desapercibida en las redes sociales. El reconocido hípico y propietario de caballos Cristian Viola, a través de su cuenta @V_Transformers, dedicó elogios al profesional e incluso inició una campaña para persuadir al látigo de extender su estadía por una semana adicional.

Domingo: 2 montas Reunión 02 La Rinconada

Por lo pronto, Juan Pablo Paoloni mantiene el enfoque en sus dos compromisos de alta relevancia para la jornada dominical, ambos bajo la tutela de Humberto Correia Jr. Con su triplete de este viernes, el argentino domina el naciente meeting de jinetes, mientras que Humberto Correia (padre) hace lo propio en el departamento de entrenadores.