Así quedaron los resultados de las carreras nocturnas de La Rinconada 16-01-2026

El espectáculo hípico inició la tarde-noche de este viernes 16 de enero en el hipódromo La Rinconada con una vibrante jornada inaugural. La programación nocturna constó de ocho competencias, las cuales marcaron el inicio de la temporada 2026 en un ambiente de gran expectativa, pese a la ausencia de pruebas selectivas en esta primera fecha.

La Rinconada: Resultados Carreras

El jinete más destacado de la reunión nocturna fue el jinete argentino Juan Pablo Paoloni con triplete de victorias: Con el ejemplar importado Preposition (USA) en la primera competencia, luego en la segundo del programa llevó al recinto de ganadores al norteamericano Zorro Viejo y por último en la quinta válida para el juego del 5y6, Paoloni se tomó la foto con la yegua Encantadora.

Mientras que por el lado de los entrenadores, Humberto Correia se destacó como el más exitoso de la tarde-noche y fue el único capaz de tomarse la fotografía en tres ocasiones, gracias a las victorias de: Preposition (USA) en la primera del programa, Zorro Viejo (USA) en la segunda competencia y Encantadora en la quinta válida para el 5y6 nocturno.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 01 La Rinconada

El primer monto del 5y6 Nacional fue Bs 75.907.720,00, de los cuales Bs. 10.627.080,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 40.990.168,80.

A continuación mostramos los resultados completos de la primera jornada nocturna en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Preposition (USA) (2). 58 Juan Pablo Paoloni. 59,66 2 Forever Seeker (USA) (8). 58 J. Aranguren. - 3 Incongruente (1). 54 K. Aray. - 4 Lumiere (6). 50,5 O. Medina. - 5 Inalcanzable (5). 50 O. Rivas. -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 59,66. Place: 55,00 y 76,73. Exacta: 88,63. Trifecta: 69,41. Superfecta: 130,25.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Zorro Viejo (USA) (2). 58 Juan Pablo Paoloni. 68,53 2 Big Valdi (7). 53 F. Quevedo. - 3 White Commander (USA) (8). 58 Y. Díaz - 4 Almendares (4). 53 J.A.Rivero - 5 Alcala (1). 53 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 68,53. Placé: 61,15 y 80,86 Exacta: 131,60. Trifecta: 191,98. Superfecta: 983,52.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Juan Valdez (USA) (12). 58 Robert Capriles. 60,51 2 Vermelho (7) Sub. 53 A. Finol. - 3 Tintorero (2) Baj. 53 J.A.Rivero. - 4 Maximus Fortune (8). 55 K. Aray. - 5 Moro de Oro (1) 53 M.Romero -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 60,51. Place: 64,39 y 77,92. Exacta: 120,04. Trifecta: 91,54. Superfecta: 1.086,32.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Castana Power (USA) (6). 53 Oliver Medina. 485,87 2 Macarena (5). 53 Y. González. - 3 Grand D' Oro (USA) (1). 56 J. Aranguren. - 4 Pastoreña (2). 53 J.Lugo Jr. - 5 Abusiva (10). 53 J. Aray. -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 485,87. Place: 448,40 y 59,57. Exacta: 3.005,89. Trifecta: 4.043,13. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 548,60. Pool de 4: 706,74. Doble Perfecta: 456,25.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Anastacio Again (1). 53 Rafael Solano. 850,50 2 Talentoso (2). 54,5 C. Piguave. - 3 Eterno (9). 50,5 O. Rivas. - 4 Don Cacayo (4). 52 A. Ybarra. - 5 Seven Time (5). 53 K. Aray. -

Entrenador: Germán Córdova. Ganador: 850,50. Place: 97,85 y 306,68. Exacta: 4.675,61. Trifecta: 18.302,95. No hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El De Will (1) Sub. 53,5 Álvaro Finol. 1.115,08 2 The Soldier (4) Baj 50 O. Medina. - 3 Tío Carlitos (3) 53 H. Medina. - 4 Furetto (5) 53 J.Lugo Jr. - 5 Grandiossus (7) 53 Y.González -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 1.115,08 Places: 355,33 y 125,08. Exacta: 6.580,51 Trifecta: 16.721,93. No hubo Superfecta.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Encantadora (1) 54 Juan Pablo Paoloni. 126,91 2 Starship Gold (4) 53 R. Rondón. - 3 Easyasyouplease (USA) (8) 53 O. Medina. - 4 Antalya (3) 50,5 F. Márquez. - 5 Miss Blaugrana (5) 53 Y. González. -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 126,91. Place: 125,03 y 226,80. Exacta: 434,83. Trifecta: 1.131,24. Superfecta: 2.134,32.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 00.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Majestic Shot (10) 54 Franklin Velásquez. 192,54 2 Reina del Caribe (5) 53,5 Jer. Alvarado. - 3 Bel Amore (7) 50 S.Yánez. - 4 Valeria Time (3) 54,5 K.Aray. - 5 Miss Billion (2) 53 Y. González. -

Entrenador: Rohendy Gámez. Ganador: 192,54. Places: 141,41 y 133,31. Exacta: 964,44. Trifecta: 9.321,53. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 5.192,40. Súper Pool de 4: 59.455,04. Doble Perfecta. 1.870,84. 5y6 (963) boletos con 5 que pagan Bs. 11.035,39 c/u. (27) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 1.518.155,78 c/u. Loto Hípico: 41.738,47.