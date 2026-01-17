La "llave" del éxito: La yunta que rompió los pronósticos en el arranque de temporada

Suscríbete a nuestros canales

El entusiasmo y la pasión hípica recobraron su máximo esplendor con el retorno de las jornadas nocturnas al Hipódromo La Rinconada. Esta iniciativa, que forma parte de la doble programación establecida por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para el inicio de la temporada 2026, cumplió con las expectativas de una afición que colmó de atención el óvalo capitalino.

Dividendo jugoso: La Rinconada Reunión 01 Caballo

Desde el instante en que el clarín llamó a la pista, la arena de Coche se convirtió en el escenario de una velada que quedará en la memoria por su competitividad y sus atractivos dividendos.

El punto álgido de la noche ocurrió durante la celebración de la cuarta válida para el 5y6 nacional. Esta competencia, reservada para ejemplares de cuatro y cinco años con dos victorias previas, reunió a un selecto lote de diez participantes sobre un trayecto de velocidad.

La prueba no estuvo exenta de drama, pues el resultado definitivo se produjo por vía reglamentaria. Tras una situación de reclamo analizada por el cuerpo de comisarios, el ejemplar El De Will se adjudicó el triunfo definitivo.

La victoria de El De Will no solo representó un éxito para el jinete profesional Álvaro Finol y el entrenador Riccardo D’Angelo, sino que también sacudió las estructuras de las apuestas. El pupilo de D’Angelo devolvió el primer dividendo de cuatro cifras de la jornada, con un pago de Bs. 1.115,08 a ganador, factor que resultó determinante para que muy pocos cuadros lograran la combinación perfecta.

Todo listo para la jornada dominical: La Rinconada Selectivas 10 carreras

Este arranque de temporada funciona apenas como el preámbulo de un fin de semana lleno de adrenalina. Tras el éxito de la jornada nocturna de este viernes, el majestuoso Hipódromo La Rinconada alista sus instalaciones para la reunión dominical.

La cartelera del domingo retomará su horario habitual y constará de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacan dos pruebas selectivas que congregarán a los mejores exponentes del purasangre nacional.