LaLiga: Atlético de Madrid golea y llega al podio

El Atlético de Madrid reafirmó su posición como la tercera fuerza de LaLiga, tras vencer contundentemente por 3-0 al RCD Mallorca. El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone encadenó su decimotercera victoria consecutiva en casa (décima en liga) y con ello mantiene la persecución sobre el FC Barcelona y el Real Madrid, aunque todavía lejos de los dos punteros.

El factor Sorloth y la estrategia de Giuliano

El delantero noruego Alexander Sorloth inauguró el marcador en el minuto 22 tras aprovechar un rechace de una gran intervención del portero balear Leo Román. Sorloth, que suma ya nueve goles en la temporada y cuatro en los seis partidos de 2026, se ha consolidado como el referente ofensivo del esquema de Simeone.

Una de las claves tácticas del encuentro fue el uso de los saques de banda largos por parte de Giuliano Simeone. El joven atacante envió balones al área de forma sistemática desde ambos perfiles, generando la jugada que derivó en el primer tanto de la tarde.

El candado de la segunda mitad

Pese a la tensión en el banquillo rojiblanco por lo ajustado del marcador durante gran parte del encuentro, el Atlético resolvió el partido en el tramo final:

En el minuto 75, un gol en propia puerta de David López, tras una combinación entre Marc Pubill y Marcos Llorente, otorgó la tranquilidad necesaria al equipo local. Sobre el final del juego, el argentino Thiago Almada selló la goleada con una destacada acción individual que puso el 3-0 definitivo.

Cómo queda el Atlético en LaLiga

Con este resultado, el Atlético de Madrid demuestra solvencia defensiva al no permitir ni un solo disparo entre los tres palos por parte del conjunto visitante. El Mallorca, por su parte, abandona el Metropolitano sin puntuar y continúa en la zona baja de la tabla, centrando sus esfuerzos en la lucha por la permanencia.

El técnico argentino destacó la importancia de este triunfo tras las recientes actuaciones irregulares de algunas de sus piezas clave, señalando que la victoria es "imprescindible" para mantener vivo el sueño del campeonato.

